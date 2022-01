‘Secret Story 2’ ya tiene a los cuatro primeros nominados de la edición

Secret Story 2 ya ha puesto a todos sus concursantes en la tesitura de tener que enfrentarse a sus primeras nominaciones. Todos saben que tiene que llegar ese momento, pero no es fácil tener que escoger a compañeros para que se conviertan en los primeros candidatos a abandonar la casa. En esta ocasión han contado con una ayuda extra que ninguno se esperaba y que ha dado mucho color a estas primeras nominaciones.

Se trataba de Gus, un guacamayo que aguardaba en el cubo de nominaciones para hacer compañía a los concursantes. Eso sí, Carlos Sobera les dio una oportunidad de oro: tenían minuto y medio para nominar, y si les sobraba tiempo, podían intentar que el ave dijese una palabra. De conseguirlo, obtenían automáticamente 6 puntos para otra nominación aún más fuerte.

Ninguno lo consiguió -y hay quien le cantó desesperado para que soltase algúna palabra-, aunque eso no evitó que nominasen a gusto. Todos los participantes repartieron sus 1, 2 y 3 puntos hasta llegar a los cuatro nominados:

Carmen, Álvaro, Héctor y Alatzne son los primeros nominados de esta edición... pero NO son definitivos todavía #SecretGala1 pic.twitter.com/KXF6cG8WAI — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 20, 2022

Como era de esperar, Álvaro salió nominado después de su caótica entrada tardía a la casa, en la que vaciló a todos sus compañeros para luego estar en guerra. Aunque durante los últimos días ha conseguido abrirse más -algunos concursantes dijeron creer que es así porque tiene una coraza-, no le fue suficiente para librarse de la nominación. Nominación que, dicho sea de paso, no tendría de haber cuidado bien el huevo que le otorgaba la inmunidad. Sin embargo, se lo arrebataron las gemelas.

Por otro lado, el paternalismo -o buenrollismo, según se mire- de Héctor no consiguió convencer a todos sus compañeros, por lo que también fue uno de los más puntuados. Compartió podio con Adrián, aunque finalmente Alatzne le arrebató el puesto. La apodada 'cuqui' no ha conseguido ganarse la confianza de sus compañeros, aunque al menos no se ha metido en ninguna trifulca. Por último, Carmen mantenía la nominación que el público le concedió en su debut en Guadalix.

La última nominación directa

Aún teniendo la lista de 4 nominados, el presentador anunció que todo podía cambiar. El programa aún se reservaba la carta de la nominación directa. Y para llevarla a cabo volvía a tirar de su invitado especial, dejando que el Guacamayo dijese el nombre aleatorio de uno de los participantes.

Afortunadamente para ellos, el pájaro siguió en sus trece de no hablar. Por tanto, la nominación quedó anulada; así que la audiencia tiene cuatro opciones para decidirse. Esta será la primera nominación del formato gratuita, por lo que se augura que la participación sea alta.