Adrián Tello y su pasado en ‘Secret Story’: “Teníamos sexo y lo primero que hacía era ponerme la camiseta”

Adrián Tello es uno de los concursantes de Secret Story que más llamó la atención desde el comienzo. Su presentación como un profesor que tenía revolucionadas a las mamis y que, además de cuerpo tenía cabeza y sensibilidad, cautivó a muchos.

Verle llorar al recordar una de las experiencias que marcó su vida, el fallecimiento de su amigo por un accidente de tráfico, conmovió a muchos. Hasta Nagore Robles lo nombró como su favorito la primera noche.

Una vez dentro de la casa, pronto encontró pilares como Marta, aragonesa como él y Cora, que ha confesado sentirse atraída por él. Aunque Adrián ha asegurado que no hará dentro de la casa, habrá que ver qué pasa a medida que transcurran las semanas, porque torres más altas han caído.

Confesando inseguridades

Está claro que a Adrián no le cuesta encajar con la mayoría de sus compañeros y ha decidido abrirse y darse a conocer en todas sus facetas. No ha dudado en confesar que hubo un tiempo en el que “yo tenía cero autoestima, cero auto concepto...”. Y ya de por sí, choca, sobre todo si hablamos de físico, porque ha sido uno de los más comentados en redes donde muchos aseguran que van a ver la edición por la trama que no es otra que él y sus abdominales.

“¿Has tenido pareja?”, le preguntaba Laila. “Sí, y yo era un mar de inseguridades. Eso en una relación es una tortura”, respondía. Entonces ella volvía a preguntarle si se hacía responsable de sus rupturas. “Sí, asumo la culpa de todas las rupturas de mis relaciones porque yo era inseguro, me veía mal, pero cuando estás con una pareja, de repente, todas las parejas en las que ni te fijabas son mejores. Entonces piensas, ¿por qué está conmigo si podría estar con otro”, confesaba.

Laila aseguraba que ella le vía bastante seguro. “Ahora. Antes transmitía seguridad, pero cuando me conocías era... estaba con mis parejas, teníamos sexo y lo primero que hacía era ponerme la camiseta y vestirme y tenía el mismo cuerpo, no te pienses que he cambiado. Mi cabeza era mi propia cárcel”, admitía el profesor de primaria.

Buscando soluciones

Pero encontró la solución a sus problemas. “Uno de los mejores amigos de mi prima es terapeuta y se decidió a ayudarme. Te sube la autoestima y lo ves todo distinto, no me preguntes por qué”, explicaba.

“La prueba de fuego para los de fuera y para mí es ver si realmente ya no soy la persona que se calienta tan rápido, el que prende como una cerilla, es que he montado unos pollos... maxi pollos”, decía antes de levantarse y dejar a sus compañeros hablando. Entonces, Carlos era el que se emocionaba porque se veía reflejado en Adrián.

Esto es solo el principio, veremos a medida que transcurre el concurso qué más cosas vamos descubriendo de los concursantes.