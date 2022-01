“Me han dado una muy mala noticia, pero estoy bien. Estoy asimilándolo”, les decía Virginia a Alberto y Elena después de salir de El Cubo. Viendo lo emocionada que estaba, con lágrimas en los ojos que no se acertaban a ver bien porque se había puesto las gafas de sol, sus compañeros no han dudado en levantarse para darle un abrazo de esos que consuelan en momentos así. Son las cosas que tiene la convivencia en Secret Story.

“Mi abuela a la que he cuidado siempre, la que vive con nosotros, tenía alzheimer…”, les contaba a sus compañeros antes de comunicarles que había fallecido.

“Lloro de felicidad porque es triste no volver a vivir más esos momentos, pero también, ya no los iba a poder vivir porque la enfermedad estaba mucho más avanzada”, contaba completamente rota en El Cubo.

Ya más calmada, hablaba en el jardín con sus compañeros. “Yo he vivido con ella todo lo que tenía que vivir. La he disfrutado todo lo que la tenía que disfrutar, no me quedo con nada, estoy super contenta de lo que he vivido con ella”, aseguraba.

“Estos dos años han sido los más intensos y de los que me llevo más recuerdos de toda mi vida”, explicaba sobre lo que han sido los últimos tiempos a su lado.

La última petición

“Ha muerto rápido, sin sufrir y mi familia está bien”, les seguía contando a sus compañeros de experiencia. “Lo que me encantaría es que me pusieseis un vídeo con mi abuela de los que yo tenía y demás porque mi forma de despedirla es como viéndola bien”, pedía a la organización.

Deseo cumplido. Ha podido ver un vídeo de su abuela en El Cubo y se ha venido abajo. “Es que me encanta, me río muchísimo con mis vídeos con ella, me encanta”, decía tras despedirse de esa manera de una persona tan importante en su vida.

Seguro que, si llega a la final, la tendrá muy presente en ese día tan especial y de tanta intensidad en la que los sentimientos florecen y se vive todo a flor de piel.