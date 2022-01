‘We don’t talk about Bruno: Curiosidades de la canción más viral de Disney de los últimos tiempos

Seguro que a estas alturas ya has escuchado en algún momento ese no-no-no del estribillo de We don’t talk about Bruno, la canción coral de Encanto, la producción de Disney que nos sumerge en la cultura colombiana de la familia Madrigal.

Lin-Manuel Miranda es el responsable de esta banda sonora que se ha colado en lo más alto de la lista de ventas de Estados Unidos superando, incluso, a Adele.

Esta canción está alcanzando un éxito con pocos precedentes. Hay que remontarse a 1995 para recordar la última vez que una canción de Disney alcanzaba la cuarta posición de las canciones más vendidas de Estados Unidos. Más de 26 años han pasado hasta poder conseguirlo de nuevo.

Cifras de record

Por aquel entonces lo consiguió Colors of the wind de Vanessa Williams para la banda sonora de Pocahontas. Un año antes, también lo había conseguido Can you feel the love tonight de Elton John para El rey león. Sólo una canción de Disney ha logrado mejores resultados que estas, Un mundo ideal de Aladdin de 1993 que alcanzó el primer puesto. Veremos si Bruno logra emularla.

De momento, esta nueva canción ha logrado superar, incluso, el éxito de Let it go de Frozen que tuvo enamoradas a millones de niñas de todo el mundo y cuya canción empoderada caló en mucha gente.

Una canción muy coral

La canción de Miranda es la más coral de todas. Todos los miembros de la familia van exponiendo sus quejas hacia Bruno, uno de los personajes más misteriosos y oscuros de la película. Es una canción de pop latina que combina diferentes ritmos como la guajira, el hip hop o el dance al más puro estilo Brodway.

La interpretan la cantante colombiana Carolina Gaitán (que da voz al personaje de Pepa), el músico colombiano Mauro Castillo (Félix), la cantautora estadounidense Adassa (Dolores), el actor estadounidense Rhenzy Feliz (Camilo) y actrices estadounidenses: Diane Guerrero (Isabela) y Stephanie Beatriz (Mirabel).

Cosas de TikTok

Una de las claves para que la canción haya obtenido la viralidad de la que disfruta tiene que ver con TikTok y los numerosos vídeos y coreografías que han utilizado este estribillo cuyo no-no-no da mucho juego.

Eso sí, no ganará un Oscar porque la que está nominada de esta banda sonora es la de la Dos oruguitas. La primera que ha compuesto íntegramente en español y que canta Sebastián Yatra. No se ha llevado el Globo de Oro, veremos qué pasa con los premios de la Academia.

Desde luego, si estuviera e manos del público, sería We don’t talk about Bruno la que estaría en lo más alto.