Una de las canciones de ‘Encanto’ le quita el récord a ‘Let It Go’ de ‘Frozen’ y recupera otro de hace 26 años

Es muy probable que cualquiera que haya visto Encanto se haya obsesionado con una canción del tracklist. Aunque la película se estrenó en cines el pasado mes de noviembre y no le fue mal en taquilla, llegó a Disney + el día de Navidad, y ahí las visualizaciones se multiplicaron. Y con ellas, el fanatismo por su banda sonora.

Las canciones de la familia Madrigal, y sobre todo las de Mirabel, se han quedado en la cabeza de todo el público que se ha adentrado en la casa más viva de toda la factoría del ratón Mickey; aunque hay una en especial que seguramente mucha gente tengan en repeat. Y no se trata de otra que de No se habla de Bruno.

Esta canción es una de las que componen las ocho canciones originales de la nueva película de animación de Disney, y ya ha conseguido romper récords. En concreto, otro que ostentaba Frozen y su mítico Let it go, canción que lleva sonando desde 2013 y que ya es uno de los temas más celebrados de la factoría. Aunque parece que ahora tendrá que compatir el trono.

Un fotograma de la escena de 'No se habla de Bruno'. / YouTube

El logro en cuestión es haber alcanzado el cuarto puesto en la lista Billboard, mientras que la canción de Elsa se quedó en el 5. Eso sí, no lo ha hecho en su versión española, sino en la inglesa. De este modo, We don't talk about Bruno se ha quedado a un puesto del podio de la lista Hot 100, aunque es un doble logro que ha vuelto a hacer historia.

Más allá de vencer a la familia real de Arandelle, esta canción ha vuelto a colocarse en una posición que Disney no alcanzaba desde hace 26 años. Y es que las últimas veces que una canción de la factoría se colocó tan alto en la lista fue en 1994, cuando Elton John puso voz a Can You Feel the Love Tonight de El Rey León; y un año después Vanessa Williams con Colors of the Wind, de Pocahontas. Aunque antes de tal hito llegaron al número 1 con A Whole New World de Aladdin, en 1993.

No se habla de(l) Óscar

Aunque aún hay una cosa en la que tienen que superar a Frozen: ganar un galardón como el Premio Oscar a Mejor Canción Original. Eso sí, no se sabe si la Academia nominará este cha-chá u optará por el Dos Oruguitas de Sebastián Yatra, también presente en la banda sonora y ya nominado -que no premiado- en los Globos de Oro.

Sea como sea, Encanto ya puede presumir de haber llegado al número 1 de álbumes en la misma lista, algo que también logró su homóloga 'helada'. Aunque si algo es seguro, es que Lin-Manuel Miranda no se arrepentirá en absoluto de no haber podido llamar Óscar al personaje por cuestiones legales y tener que rebautizarle como Bruno, nombre cuya última sílaba les ha traído una de las canciones más pegadizas de los últimos años.