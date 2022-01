‘Runaway’: La canción que catapultó a Bon Jovi gracias a un DJ

Un DJ es un tipo que se pasa la vida sentado en una pequeña habitación, hablando por el micrófono, poniendo discos entre cuatro y seis horas al día. Alguien que ama la música. Esa es la definición exacta que hizo Jon Bon Jovi en LOS40 cuando contó la historia de Runaway. Porque fue un DJ quien apostó por su composición cuando las discográficas la habían rechazado. Y porque gracias a eso, la gente la escuchó. Y el éxito radiofónico de Runaway propició que Bon Jovi pudiera publicar su primer álbum un 21 de enero de 1984.

"No éramos una buena banda"

"No éramos una buena banda. No nos convertimos en una buena banda hasta el tercer disco (Slippery when wet), pero teníamos un batería que mantenía el ritmo, aunque era algo que nunca deberías dar por sentado. No estaba tan mal teniendo en cuenta mis 22 años". Esa era la edad que John Francis Bongiovi tenía cuando salió a la venta el primer álbum homónimo de Bon Jovi. Y Tico Torres era el batería que mantenía el ritmo… a veces.

De izquierda a derecha: Tico Torres, David Bryan, John Bon Jovi, Richie Sambora y Alec John Such en 1985. / Midori Tsukagoshi/Shinko Music/Getty Images

La historia del debut de la banda de Nueva Jersey está estrechamente asociada a la de Runaway. Porque fue esa canción y su repercusión cuando sonó en la radio, lo que hizo que firmaran su primer contrato discográfico con Mercury Records y grabaran las nueve canciones de Bon Jovi en 1983.

El DJ que "tenía que amar la música"

Para John, Runaway es una canción muy especial. En una entrevista para LOS40 se lo contaba a Joaquín Luqui: "Es muy curiosa, tiene una historia poco convencional. Es una canción que escribí y con la que intenté conseguir un contrato discográfico, pero no tuve ninguna suerte. Los A&R de las compañías me decían '¡Oh, lo sentimos mucho!'".

Ante el rechazo de las discográficas, se le ocurrió ir con su demo a una emisora de radio: "Entonces hice la cosa más extraña: fui a una emisora de radio y se la puse a un DJ porque pensé que un tipo que se pasaba la vida sentado en una pequeña habitación, hablando por el micrófono, poniendo discos entre cuatro y seis horas al día, tenía que amar la música. Y se la puse a este DJ, le gustó la canción y empezó a pincharla en su emisora de radio". Y fue entonces cuando la gente empezó a escucharla y las compañías a interesarse.

"Una banda de la gente"

Runaway habla de una chica joven a quien sus padres prestan tan poca atención que decide escaparse de casa y vivir en las calles haciendo lo que puede para sobrevivir. Jon Bon Jovi solía tomar con frecuencia un autobús desde Nueva Jersey hasta Manhattan, y era ahí donde veía a mucha gente joven que intentaba huir desesperada.

"La letra de la canción llegó, parece que funcionó porque la gente se veía reflejada. Los recuerdos que tengo son maravillosos ya que a la gente le gustó a pesar de los tipos de las compañías de discos, de la industria. Y entonces te das cuenta de que eres una banda de la gente", confesaba Jon Bon Jovi en LOS40.

Bon Jovi durante un concierto en Detroit en junio de 1985. / Ross Marino/Getty Images

El éxito radiofónico de Runaway fue una sorpresa para todos. Derek Shulman, de Mercury Records, fichó a la banda. En una entrevista para Songfacts explicaba que no fue la música lo que le llevó a contratar a la banda, sino su "potencial comercial". Sabía que esos tipos iban derechos hacia el éxito.

"El peor pedazo de mierda que he visto en mi vida"

Runaway es una canción de la que Jon Bon Jovi se siente orgulloso. Es una de sus favoritas. Pero no ocurre lo mismo con el videoclip dirigido por Mike Cuesta. El líder de la banda de rock tuvo palabras muy crueles en una entrevista con la revista Spin de 1986: "Odio los vídeos. Si me quieres torturar, átame y oblígame a ver nuestros cinco primeros vídeos".

"Por primera vez habíamos grabado un disco, todos estábamos emocionados y alguien decidió que teníamos que hacer un vídeo para Runaway. Y en lugar de hacerlo sobre el argumento de la canción, se cambió el concepto. Es el peor pedazo de mierda que he visto en mi vida. Se ve a una chica con fuego saliendo de los ojos. Ellos nos vistieron. Riche lleva un traje y unos zapatos que son tres tallas más grandes. Nos mantenían mojados con esta solución grasienta para que pareciera que estábamos sudando. Parecemos imbéciles", reveló Jon en la revista musical americana.

Aun así, el clip supera los 120 millones de visualizaciones.

"Definitivamente, Runaway"

Bon Jovi durante una sesión fotográfica para un retrato en los 80. / Mike Cameron/Redferns

Runaway ha envejecido bien. Es uno de los temas predilectos de los fans del grupo y Bon Jovi lo incluye habitualmente en el repertorio de sus conciertos. A menudo, Jon lo presenta contando la historia de cómo llevó la demo a la emisora de radio WAPP en Long Island: "Es 1983, y algunos jóvenes punk entran en una emisora. Él agarra al DJ del cuello y le dice 'Hey Mister, tengo los acordes perfectos y una melodía guay. Me vas a hacer un favor, y en tres minutos y treinta segundos, lo que vas a ver es a una estrella del rock and roll".

Durante más de tres décadas fue la única canción de los dos primeros álbumes de la banda que tocaron en directo de forma sistemática. "Sigo pensando que hay canciones que perduran", decía Bon Jovi de ese álbum debut publicado el 21 de enero de 1984. "Definitivamente, una de ellas es Runaway".