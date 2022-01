Patricia Pardo (‘El programa de Ana Rosa’) confiesa que ha pasado un año horrible por su divorcio

Patricia Pardo es uno de esos rostros familiares en muchos hogares gracias a ser parte de un programa diario, sobre todo ahora que es una de las encargadas de sustituir a Ana Rosa Quintana mientras se recupera de su enfermedad.

Todas las mañanas nos informa en Telecinco de lo que sucede en el mundo, sobre todo en nuestro país. Aun así, no sabemos mucho de su vida privada que prefiere mantener al margen de su exposición mediática.

Pero, ha querido dejar clara cuál es su situación familiar en estos momentos para evitar especulaciones y ha concedido una entrevista con la revista Lecturas. Ha confesado que 2021 ha sido "un año horrible" y que ha logrado afrontarlo desde la máxima discreción posible.

Divorcio

La presentadora se ha divorciado del ex jugador de rugby, Francisco Márquez, con el que ha pasado siete años casada y con el que comparte dos hijas. "El divorcio se hizo efectivo en diciembre del año pasado", confirmaba.

Era una decisión que ellos, como pareja, habían tomado antes y ella reconoce que dar el paso "ha sido lo más duro de mi vida" y en estos momentos complicados, su trabajo y sus hijas han sido el motor que le han permitido seguir adelante.

También ha explicado que la ruptura no fue de un día para el otro y que siguieron compartiendo casa un tiempo. "No lo pude hacer. Me separé, pero no me fui de casa al día siguiente. Tuvimos que buscar alternativas", asegura.

Pese a que Francisco ya no es su marido, no tiene más que bonitas palabras para él. "Con él no puedo poner una pega, es muy buen padre, encantador. Hemos estado mucho tiempo juntos, he sido muy feliz con él y el mejor padre de mis hijas solo puede ser él", afirmaba.

Lo que sí ha querido dejar claro es que si ha dado este paso de dar explicaciones ha sido "por si un día uno de los dos aparecía con otra pareja o a mí me preguntaban por mi marido".