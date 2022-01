Javier Ambrossi se pone en modo romántico intenso para felicitar el cumpleaños a Javier Calvo

Este 21 de enero, Javier Calvo cumple 31 años y lo hace pudiendo presumir de un estupendo momento tanto profesional como personal. Aquel adolescente de Física o Química ha crecido y ha tomado las riendas de su carrera que no deja de darle éxitos.

Y desde hace ya unos años con otro Javi a su lado. Javier Ambrossi, el hermano de la actriz Macarena García, se ha puesto romántico para felicitar el cumpleaños a su chico, su compañero de vida.

“Un día me dijiste que cuando estamos juntos siempre son vacaciones. Es lo más bonito que me han dicho nunca. Ayer no podía dormir y me quedé mirando tu cara preciosa y me vinieron miles de recuerdos”, ha comenzado compartiendo.

Bonita declaración de amor

Una bonita declaración de amor que ha continuado: “Casi media vida de besos, trabajo, casa, lucha, risas, fiestas, escritura, llantos, amigos, viajes, amor. Y me acordé de tu frase. Sí, juntos siempre son vacaciones. Porque sea lo que sea lo que nos toque vivir, si es juntos es la mejor aventura”.

Y claro, no podía faltar la felicitación tradicional en un día como este. “Feliz cumple, mi amor. 31 años. Toda la vida por delante. Y siempre a tu lado. Te quiero con todo mi corazón, Javi”, terminaba. Y ha tenido respuesta. Pasada la media noche, su chico contestaba no con uno sino con varios mensajes.

Toda una vida juntos

🥺

Te quiero ❤️

Qué suerte

Suspirando

Una declaración de amor que ha generado más de un suspiro. Y es que ver una pareja tan unida y que se quiere tanto despierta mucha envidia.

Toñi Moreno: Qué declaración de amor mas maravillosa. Quiero algo que se acerque

Eva González: Ayyyyy ♥️♥️♥️♥️

Mar Abascal: Qué bonita declaración de amor y amistad ❤️❤️❤️ por muchos recuerdos más. ! Sois muy bonicos 😍 @ Javier calvo muchas felicidades 🍾 🎂🥂❤️

Pelayo Díaz: ❤️🧡💛💚💙

Jorge Fuembuena: Guapos!!

Cayetano Guillén Cuervo: Feliz cumpleaños ❤️

Paz Vega: Muero de amor..❤️

Lee Daniels: ❤️❤️

Belinda Washington: Cuánto amor!!!! ❤️❤️

Noe Galera: ❤️❤️❤️

Miren Ibarguren: ❤️❤️

Miriam Giovanelli: 😍 ¡Feliz cumple, @javviercalvo!

Este cumpleaños nos ha servido, entre otras cosas, para darnos cuenta de que son muchos músicos los que forman parte de esa legión de amigos que ha ido ganándose la pareja.