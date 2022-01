Britney Spears se tiñe de morado y no es la primera vez que se arriesga: así ha cambiado en los últimos años

Britney Spears no está atravesando su mejor momento. La princesa del pop, que consiguió por fin tener su propia tutela hace poco más de tres meses después de haber pasado años supeditada a su padre, se ha visto envuelta esta misma semana en una nueva disputa que esta vez la enfrenta a su hermana Jaime-Lynn, a quien la diva acusa de intentar vender libros a su costa. Sin embargo, siguiendo el dicho popular de 'al mal tiempo buena cara', Britney ha decidido dejar por un rato el mal rollo a un lado y divertirse. ¿Y qué es lo que se le ha ocurrido? Pues nada más y nada menos que teñirse el pelo de morado pastel.

"Aquí estoy yo con el pelo morado...estoy aburrida, ¿ok? ¡Muy aburrida! Así que la chica que me hace las uñas me dijo que lo hiciese", ha indicado la propia Britney en sus redes sociales junto a un montón de emojis de cara de sorpresa y confusión.

La artista, que luce ahora una melena larga de color morado pastel, ha asegurado que la precursora de la idea del cambio de look ha sido la chica que le hace las uñas, y que, después de que esta se lo propusiese, ella sin más se ha lanzado a hacerlo "Chica... lo he hecho, pero no estoy segura de que me guste... oye...", ha añadido Britney mostrando sus dudas sobre cómo le queda este nuevo color de pelo.

Los grandes cambios de look de Britney

Britney Spears en 2004 y 2010. / Getty Images

Aunque el rubio platino es la seña de identidad de esta princesa del pop, la verdad es que la de Misisipi también se ha atrevido a arriesgar y dejar atrás su icónico peinado más de una vez. En el año 2004 Britney cambió el rubio por un tono caramelo con la melena despuntada que le favorecía mucho,

Después, en 2007 llegó el momento del famoso rapado que copó las portadas de la prensa rosa de medio mundo, en 2008 volvió al rubio platino durante una larga temporada y en 2010 dejó a sus seguidores sin palabras tiñéndose el pelo de un negro azabache que le duró bastante poco.

Es momento que aceptemos que Britney rapada se veía hermosa y dejemos de burlarnos de ella ¿está bien?! pic.twitter.com/Ag6BhLXfD5 — voyalcinesola (@voyalcinesola) December 6, 2017

Tras este pequeña incursión en el mundo de las morenas, la intérprete de Toxic y Baby One More Time volvió al rubio para recaer en 2014 en los tonos oscuros. Eso sí, en aquella ocasión optó por los tonos caoba que también la favorecían muchísimo.

Britney Spears en 2014, 2015 y 2019. / Getty/Los40

Ya en 2015 la diva se atrevió con la fantasía, y aunque en la parte superior de su larga melena mantuvo el rubio, desde los medios hasta las puntas su color se fue degradando de azul hasta un morado muy similar al que está luciendo en estos momentos. Pero ¿cuánto le durará esta vez? ¡Tendremos que dejar pasar algunos días para ver si finalmente le convence este tono pastel o si al final, tal y como hizo hace siete años, se lo quita para volver al rubio, su color estrella!