Una actriz de ‘High School Musical’ se hace viral con su baile de ‘Encanto’

La fiebre Encanto sigue dando sus frutos. La última película de Disney se ha convertido en un auténtico éxito esta temporada. La historia de la mágica familia Madrigal ha enamorado al público. Sobre todo, gracias a la increíble banda sonora que ha creado Lin-Manuel Miranda para la ocasión.

Aunque la canción que está coronando las listas de todo el mundo es We don’t talk about Bruno (No se habla de Bruno en su versión en español), hay otras como Surface Pressure que también han calado hondo en los espectadores y espectadoras. ¡Y no nos extraña! Es cien por cien pegadiza.

De hecho, este último tema también ha cogido repercusión en plataformas como TikTok y muchas personas intentan imitar el baile que hace el personaje de Luisa en el estribillo. ¡Y no es nada fácil!

Por suerte, hay bailarines y bailarinas profesionales que saben hacerlo a la perfección. Es el caso de una de las actrices de High School Musical, quien no ha dudado en vestirse como Luisa y regalarnos un vídeo donde imita al milímetro cada uno de los pasos que hace el personaje.

Martha de High School Musical

Se trata de KayCee Stroh, quien daba vida al personaje de Martha en las tres películas de High School Musical. Aunque no era una de las protagonistas de la cinta, gracias a sus bailes consiguió hacerse un hueco en los corazoncitos de los fans de la saga musical.

De hecho, ahora mismo cuenta con más de dos millones de seguidores y seguidoras en su cuenta de TikTok, donde comparte algunos de los bailes que hace.

Esta misma semana, la actriz ha querido compartir el de Luisa de Encanto. ¡Y es una auténtica fantasía!

De hecho, la artista se lo ha tomado con mucha gracia y ha escrito el siguiente mensaje junto al vídeo: “Considerad esto mi Audición de Broadway”.

Parece que al público le ha gustado, y es que más de 18 millones de personas han visto el vídeo en la plataforma. Una auténtica locura. Sin duda, si deciden hacer el musical en Broadway, KayCee es perfecta para el papel.