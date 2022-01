La primera gala de esta segunda edición de Secret Story nos dejó muchas sorpresas dentro de la casa, pero también en plató. Una de ellas fue uno de los familiares. Jonathan, hermano de Cora, logró robarse el protagonismo con su aspecto físico que incluye una cabeza completamente tatuada y una forma de ser bastante acelerada, de esas que no pasan desapercibidas.

Las redes se volcaron con él al que acogieron con mucho sentido del humor y bromearon con la ingesta de sustancias que provocaba esa actuación durante el programa. Pero la cosa lejos de mejorar, no hace más que empeorar.

Jonathan se ha convertido en uno de los invitados casi imprescindible cuando de Secret Story se trata y hay quien pide que deje de ser así.

Detractores en plató

En Viva la vida, Emma García tuvo que dejarle claro que quien mandaba era ella, no él. Y en la gala del domingo, con Toñi Moreno, volvió a dar la nota, sobre todo, cuando Love Yoli, otra de las colaboradoras, dejó claro que no le gusta nada.

“Me parece maravillosa la relación que tiene con Laila tu hermana, es una chica que me gusta tu hermana, pero desde luego, el representante que ha traído a mí, lo siento mucho, pero no”, le decía claramente.

“Pero, a ver, guapísima, no te tengo que caer bien yo, te tiene que caer bien mi hermana”, defendía él que, en ese momento, Jonathan, saltaba la valla que le separaba de la colaboradora y se acercaba a ella con el gesto de ir a besarla.

“Realmente le estoy echando un capote a tu hermana, a mi tu hermana me gusta, el que no me gusta es el representante, coño, te estoy haciendo un favor”, le intentaba explicar.

Poniendo orden

“¿Tú por qué crees que hay tanta distancia entre todos nosotros? Estamos en un momento de pandemia. Te voy a pedir que, todo lo que tengas que decir, con educación como lo haces siempre, pero que lo digas desde tu sitio”, le espetaba Toñi Moreno que intentó frenar esos paseos por plató a los que se ha habituado.

Él aplaudió y volvió a su sitio, pero no sin aclarar que “soy de sangre caliente y los que somos de sangre caliente, fluimos”. Y Love Yoli insistía en su argumento a lo que él contestó con sentido del humor: “Soy un tío hambriento que, al final, te voy a devorar”.

Un comportamiento que no ha gustado a muchos que han recurrido a las redes sociales para exponer su opinión sobre este nuevo personaje televisivo que ha empezado a acumular detractores.

¿Seguirá siendo un habitual del programa o irán restringiendo sus visitas? Desde luego, Toñi Moreno dejó claro que decía cosas interesantes, pero de una manera demasiado vehemente.