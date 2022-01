León Benavente: “El rock lleva mucho tiempo muriéndose, confío en que siga así muchos años más”

Desarraigados de las etiquetas y aferrados a hacer canciones sin excluir estilo o tecnología existente, León Benavente ha lanzado nuevo disco. Su nombre es ERA y, como su título indica, nos embarca en un viaje sonoro que engloba una nueva era musical del grupo para desarrollar la nueva era que vive nuestra sociedad.

El vigués Abraham Boba, inconfundible voz de la banda, Eduardo Baos, Luis Rodríguez y César Verdú atendieron a nuestra videollamada con muy buenas vibras y muchas ganas de arrancar la gira para mostrar su directo, una de sus señas de identidad. Charlamos con ellos sobre este álbum y temas como la importancia del directo o la música actual en general y el estado del rock en particular.

Pregunta: ¿Entramos en una nueva ERA de sonidos en León Benavente?

Respuesta: Sí, es lo que hemos intentado, aprovechar el cambio de paradigma y momento, incluso de lugar para las canciones, para hacer algo que con el tiempo se ha convertido en una de las señas de identidad de este grupo, que es intentar, en cada nuevo disco, sorprendernos a nosotros y a los oyentes con propuestas, dentro de la misma personalidad del grupo, hacer nuevos formatos de canciones, nuevas maneras de producirlas, vestirlas, investigar y sorprendernos. En ese sentido es un paso más para nosotros.

P: ¿Estamos viviendo una nueva ERA en nuestras vidas?

R: Claramente, estamos en otro punto. Estamos en un momento en el que pensamos cuándo esto va a ser como antes. En realidad, nunca va a ser igual, por mucho que se parezca, no lo será. Esta experiencia que hemos vivido ya está dentro de nuestro cerebro y cuerpo, eso ya no se puede cambiar.

Es un punto de inflexión. De alguna manera, a nosotros nos ha coincidido que llevamos casi una década como grupo, algo que hace que echemos la vista atrás: llevamos una trayectoria, hemos recorrido diferentes caminos y, de alguna manera, este disco sí que supone una especie de nuevo comienzo.

P: El primer single, Líbrame del Mal, menciona momentos de la pandemia y también del confinamiento. ¿Cómo vivisteis esa época?

R: Bastante rollo. Estábamos acostumbrados desde hace mucho tiempo a vernos cada fin de semana, a tocar, compartir experiencias y visiones sobre la vida y, de repente, dejar de tener eso fue bastante duro y doloroso. Después de esos meses empezamos a tocar- varios conciertos en verano- aunque en teoría no nos tocaba (era muy reciente la publicación del disco anterior). Fue duro pero había que tirar para adelante, después de todo esto nos apetecía hacer nuevas canciones con un nuevo comienzo.

En Líbrame del Mal hay referencias a toda esa situación pero es una canción que perfectamente podría haber existido antes de la pandemia. Tampoco creo que haya referencias claras, que sea una canción explícita sobre el confinamiento, tiene que pasar un tiempo todavía para poder tratar este tema sin caer en los típicos clichés que se podría caer al escribir sobre un tema que seguimos viviendo.

León Benavente - Líbrame del mal (Videoclip Oficial)

P: Di no a la Nostalgia repite una frase que decimos mucho: "Eran otros tiempos"

R: Es una canción más dentro de todo este hilo conductor de tener en cuenta todo lo que hemos vivido, de no anclarnos en el pasado y sobre todo disfrutar de lo que vivimos en cada momento, de hacer las canciones, grabarlas, llevarlas al directo... y ser conscientes de que los tiempos que vivimos antes no van a volver y utilizar eso para las canciones y para nosotros como grupo.

P: ¿Cuál es la historia de la canción Viejos Rockeros Viejos? ¿Sentís esto literalmente o hay algo más?

R: Ahí hay un poco de todo. Autocrítica, de vernos a nosotros ahí o lo que hemos dicho en alguna entrevista anterior: dónde no nos gustaría estar. Esta canción tiene un punto- no diría humorístico- pero sí que hay algo contradictorio. Podemos ser viejos rockeros, pero no viejos rockeros viejos.

P: ¿En qué estado veis el rock en nuestro país?

R: Como siempre: muriéndose. Pero no acaba de morirse nunca, no hay ningún problema. Dentro del underground madrileño me llama la atención que los jóvenes reivindican grupos como Weezer que yo viví- eso me hace viejo rockero-. En el rock ha habido un cambio de preferencias claro que perjudica al rock, pero lleva así mucho tiempo. Yo confío en que el rock siga muriéndose muchos años. El rock tiene esa cosa indefinida, es una actitud. Creo que va a aguantar, va a seguir agonizando.

El rock tuvo un momento de experimentación mucho mayor que ahora. Se le lleva vapuleando mucho tiempo. Lo que pasa es que la gente necesita una etiqueta, y a nosotros nos ponen la de rock. Si fuéramos jóvenes lo mismo nos pondrían la etiqueta de música urbana. Al final tampoco es una definición musical, es una pista que se le da al oyente.

P: A la vista de vuestra música, sobre todo este último disco, no se os puede poner una etiqueta.

R: Como músicos intentamos avanzar con todo lo que nos permite la nueva tecnología, no nos cerramos a experimentar con nuevos aparatos, conceptos musicales o estructuras. Tampoco tenemos la urgencia de actualizar nuestro discurso para intentar incluirnos dentro de lo que esté de moda en generaciones más jóvenes, sino lo que hacemos es que nos sorprenda y que nos divirtamos haciendo discos y conciertos, que es lo que nos sentimos mejor

La música actual no se interpreta tanto en directo. Eso dice mucho de las propuestas musicales, de no quedarse solo en la canción en sí y en estar en una playlist, sino que eso se lleve a cabo en el directo. Nosotros pertenecemos a esa generación de grupos que no solamente hacen discos sino que dedicaban mucho más tiempo en su vida a estar tocando que en estar pensando en el hit para la playlist que puede triunfar.

P: Muchos artistas de los que ahora llamamos música urbana optan por salir de gira con una banda a partir del momento en el que se lo pueden permitir.

R: Es un lujo. Yo cuando era cantautor me costaba encontrar un grupo. Buscarse una banda y todo eso... una cosa distinta es que se junte una banda. Los artistas que comentas... es inevitable comprobar si esta gente se ha acostumbrado a hacer conciertos solo con unas bases y una voz, no me extraña que cuando prueba el directo con una banda sea una sensación totalmente diferente, el vértigo es totalmente diferente. Tú ahí marcas una seguridad sobre unas máquinas que están funcionando perfectamente y lo único que puede fallar es la voz, pero cuando te metes en un proyecto de defender eso con músicos te cambia la película por todos lados, en la gira... Y también las emociones y sensaciones de un artista encima de un escenario. No me extraña que estén viendo que así lo disfrutan mucho más que ellos con una base cantando encima. Lo otro es un karaoke.

P: ¿Se debería poner en valor la música en directo con músicos?

R: Cada uno que haga lo que quiera. Por ejemplo, Kanye West, en el último concierto que dio, aparece con un coro brutal al principio y al final no estaba ni cantando, pero hizo un espectáculo brutal, otro concepto de espectáculo y muy respetable.

P: ¿Cómo afrontáis la nueva gira y qué novedades tendrá?

R: Con ganas y esperando hacer todos los conciertos que tenemos programados. Llevamos semanas ensayando, haciendo todo el repertorio de esta gira y estamos muy contentos. Tenemos muchas ganas, aunque en el fondo llevamos sin tocar desde octubre. Esta vez ha sido menos tiempo de espera para hacer una gira nueva, pero haberlo ensayado con las canciones nuevas, con un repertorio más largo... está muy bien. Será un tipo de concierto distinto, seguirá siendo León Benavente, pero habrá ambientes que no podíamos conseguir por el repertorio; creo que van a ser conciertos mucho más dinámicos.

Estamos muy contentos con los ensayos, creo que la gente que conoce el grupo vendrá y verá que en cada gira intentamos avanzar y para hacer mejores conciertos, también a nivel técnico, y que eso se acabe notando. Y la gente que no conoce el grupo se aproxime ahí y vean lo que somos capaces de hacer en directo, que es una de las señas de identidad del grupo, en la que hacemos vivir a las canciones una vez que están grabadas. Creo que se nos da bastante bien.