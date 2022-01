Naim Darrechi vuelve a generar polémica, en esta ocasión con su discurso anti vacunas

Naim Darrechi es uno de esos jóvenes que se convirtió en influencer de la noche a la mañana gracias a TikTok. Tal vez demasiado joven para ser consciente de la responsabilidad que conlleva tener 26 millones de seguidores, muchos de ellos niños y adolescentes.

Sus polémicas declaraciones le han llevado a tener, incluso, problemas con la justicia. El pasado verano, el Govern se querelló contra él tras relatar en uno de sus vídeos que engañaba a las mujeres, diciendo que era estéril, para poder mantener relaciones sexuales con ellas sin preservativo.

Una querella que fue admitida a trámite el pasado octubre. Veremos cómo acaba la cosa. Pero ahí no cesan sus polémicas. Ahora vuelve a levantar ampollas al confesarse anti vacunas.

Discurso anti vacunas

“Vacúnense y hagan lo que quieran, pero yo no me he vacunado. Por perezoso y por vago y por hacerle caso a mi papá”, decía en uno de sus directos.

Cuando sus seguidores le han empezado a pedir que se vacunase, no ha reaccionado muy bien. “¿Cómo que me vacune, tío? No, no quiero, respeta. No me da la gana, no me voy a vacunar", seguía en sus trece.

Y ha arremetido contra los que sí lo han hecho, poniendo en cuestión sus motivos. “Vosotros os habéis vacunado para poder entrar en los sitios. No lloréis, porque si nadie hubiera hecho presión, nadie se hubiera vacunado y punto, la verdad es la verdad, porque eso no te cura de nada”, seguía diciendo.

Más de uno le ha llamado ignorante por sus palabras y, ha llegado a confesar que “me vais a hacer hablar de algo que me tenía que haber informado más”. Aun así, le ha dado lo mismo, y pese a la falta de información, ha hablado como si tuviera la verdad absoluta.

Clase magistral

“Cada medicamento, el ibuprofeno, por ejemplo, tiene diez años de estudio antes de lanzarse al mercado. Así como hay vacunas que tienen el 99,9% de eficacia, por ejemplo, el sarampión, tú te la pones y sabes que tienes un 0,01% de que puedas pillarlo. No es 100% efectiva, porque no existe una vacuna 100% efectiva. Pero es que, la vacuna del covid, tú vacunado, y yo no vacunado, contagiamos lo mismo es igual. La vacuna se está estudiando, no hay ninguna efectividad, no hay nada realmente”, insistía, llevando la contraria de científicos con años de experiencia.

Y no ha dado su brazo a torcer. “A mí que me digan, borrego, como a vosotros, vacúnate, vacúnate, pues no”, añadía.

Y claro, tras escuchar semejante discurso, con insultos incluídos, más de uno ha criticado su posicionamiento y su falta de ejemplaridad y ha recurrido a sus mismos métodos de falta de respeto.

Está claro que muchos padres con hijos que siguen habitualmente a este tiktoker deberían plantearse si es lo mejor que pueden hacer.