Cristina Pedroche cae rendida ante lo último de Elísabet Benavent: “Me ha cortado la respiración”

El año pasado Elísabet Benavent publicaba El arte de engañar al karma, su última novela en una carrera prolífica que la ha convertido en una de las autoras con más ventas en nuestro país a la que Netflix ha recurrido ya en varias ocasiones para adaptar sus historias.

Cristina Pedroche acaba de descubrir esta historia y se ha deshecho en halagos. “Este ha sido el último libro que he leído, o, mejor dicho, que he devorado. Sé que voy tardísimo al decir que Elisabet Benavent es una grandísima escritora, sé que no os estoy descubriendo nada porque es una de las autoras que más venden en España”, reconocía.

Y no ha dudado en ensalzar las virtudes de esta autora que ya nos encandiló con la saga de Valeria, su debut literario. “En su éxito no hay nada regalado, ni nada que le haya pasado por casualidad. Es inteligente y brillante. Escribe con una naturalidad pasmosa, que hace que entres de lleno en la historia”, enumeraba.

Una novela adictiva

“Sin apenas darme cuenta estaba enganchada a la relación de Catalina y Mikel. Una historia de amor que me ha vuelto loca. Me ha tocado todo por dentro, me ha ilusionado, me ha cortado la respiración, me ha hecho reír, llorar…”, confesaba sobre el abanico de sensaciones que le ha dejado esta lectura.

“A veces leía con tanta ansiedad por saber cómo continuaba la historia que me iba saltando palabras e incluso párrafos🤣🤣 y cuando ya lo descubría lo volvía a leer”, reconocía sobre una adicción que cada vez tienen más lectores con las historias de Beta Coqueta.

“Gracias @betacoqueta por dejarme disfrutar de esta historia. Me has hecho volar en unos días en los que lo que más necesitaba era la desconexión. ❤️❤️❤️ Creo que ha quedado claro, pero lo repito: os lo recomiendo muchísimo. ❤️🔥”, terminaba diciendo la presentadora.

Y claro, no podía faltar el comentario de la escritora: “Muchísimas gracias, Cristina. ❤️❤️❤️❤️ 🥰🥰🥰🥰”. Y Pedroche no es la única, que Jessica Goicochea, informaba en los comentarios que ella estaba en lo mismo: “Me lo estoy leyendo♥️💔”.

Como suele decirse, más vale tarde que nunca.