Sandra Barneda comparte una aplaudida reflexión sobre el amor en ‘El debate final de las tentaciones’

La primera parte de El debate de las tentaciones nos dejó todavía grandes sorpresas. Nos ayudó a comprender que acabar con una historia non siempre es fácil. No hay más que ver a Álvaro y Rosario y lo mucho que les cuesta poner punto final a lo suyo.

Pero ella lo hizo y lo hizo con cariño y asegurando que lo que su ex sentía no era amor sino dependencia emocional. Y sí, la suya es una de esas rupturas que dan pena y que llevan a pensar en cuestiones del amor y desamor.

Sandra Barneda lo ha hecho, y lo mejor de todo, ha compartido su reflexión con toda la audiencia. “Una de las cosas que tiene este programa es que nos damos cuenta es que no tenemos ni puñetera idea de cómo relacionarnos en pareja. Y que, si todos expusiéramos todas las parejas que hemos tenido, incluso, las últimas, podríamos darnos cuenta de que, si fallamos y fallamos una y otra vez, otra vez y otra vez es porque se nos mezclan mil y una historias”, aseguraba.

El amor es tomar riesgos

Decía estas palabras junto a Álvaro y Rosario que estaban en ese momento de decirse un adiós definitivo. “A mí me da la sensación, a lo mejor estoy equivocada totalmente, pero que tú te enamoraste cuando conociste a Rosario hasta las trancas, pero eres un tío tan reservado y tan inseguro, que tenías tanto miedo a abrirte al amor y que te dieras la gran hostia que no te acababas de abrir”, le reprochaba.

Y parece que ahora empieza a abrirse, pero ya es tarde. “Ahora cuando Rosario te está diciendo que te está viendo por primera vez así, que me muero y tal, es porque, tío, tienes que aprender que en el amor o te lanzas o te pegas la hostia y si te lanzas y te pegas la hostia, al menos lo has vivido”, sentenciaba Sandra sobre los riesgos que hay que tomar cuando uno está enamorado.

“Me da la sensación de que ni siquiera te has expresado como realmente eres, porque no te lo has permitido. Yo no creo que seas un tío que no te expresas, yo no creo que seas un tío poco sensible, pero hay una coraza ahí de ‘me acojono’ de ‘venga, me piro, me follo a una, que le den por saco’ y luego te arrepientes”, valoraba sobre su actuación.

Está claro que La isla de las tentaciones da para mucho más que para ver cómo unos se lían con otros.