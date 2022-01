La isla de las tentaciones 4 cierra edición con un debate final de las tentaciones dividido en dos partes. Ya hemos visto la primera y ha habido una clara pareja protagonista. En las hogueras finales ya lograron emocionar a Sandra Barneda y ahora no ha sido distinto.

La historia de Álvaro y Rosario ha sido muy complicada. Después de cuatro años juntos, llegaban al programa para ver si lograban cerrar el bucle de venganzas e infidelidades en el que había derivado su relación.

No lo consiguieron. Fueron los primeros en caer en la tentación. Ella se debatió entre las atenciones de dos chicos y él llegó a hacer el primer trío de la historia del programa. Parecía que su hoguera final iba a ser un no parar de reproches y gritos. Pero no, hubo más lágrimas que otra cosa.

Amor mal entendido

La pareja no ha dejado de asegurar nunca que se quiere, pero no lo hacen bien. En este debate final, llegó la ruptura definitiva. Álvaro quiere volver a intentarlo, pero Rosario asegura que, aunque le quiere, se quiere más a sí misma. Está convencida de que lo de Álvaro no es amor sino dependencia emocional.

Se han hablado con cariño y respeto y reflexionando sobre lo que ha sucedido. Y en medio estaban los compañeros. Tania y Zoe se han deshecho en lágrimas viendo el final de la historia de sus amigos.

“Al final también he vivido la experiencia con ellos y sé que es difícil cuando se quieren tanto. Es complicado. Al final, yo creo que están haciendo lo correcto. Rosario está actuando muy bien. Creo que lo mejor es que piense en sí misma”, decía llorando Tania.

“Yo a Rosario la adoro, obviamente, es mi amiga, y yo no dudo de las palabras de Álvaro, de verdad que no lo dudo, pero, sinceramente, creo que no la quieres bien y creo que no sabes qué es lo que quieres tú y la vuelves loca. Yo, todo lo que sufre ella, lo sufro yo con ella y a mí me duele verla así porque yo sé realmente lo que ha pasado. Y ella te quiere y te ha querido muchísimo”, añadía Sandra un poco más entera y con más distancia.

El consejo de Zoe

La que no parecía estar muy de acuerdo con la idea de que Rosario se tiene que querer más a sí misma que a Álvaro es Zoe. Ella también ha llorado viendo lo que ocurría y se ha dirigido especialmente a él.

“A las personas, muchas veces, hay que ayudarlas a crecer. Yo sé muchas cosas que he hablado con Álvaro y que, posiblemente, no ha tenido el valor de decirle a Rosario. Te doy un consejo porque el ‘no’ ya lo tienes. Busca ayuda psicológica, crece tú mismo. Ella va a estar ahí, sabes donde vive, sabes dónde está, si el día de mañana tiene que ser para ti, lucha por ella. Ahora déjala su espacio y crece tú. Cuando estés crecido y estés bien, búscala y si te sigue queriendo, será para ti”, le decía.

Y su consejo ha sido aplaudido en plató y respaldado por Arantxa, la psicóloga del programa.