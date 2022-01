Sweet California celebra 9 años de carrera y prometen seguir viajando

Casi una década de música y girl power. Eso es lo que Sweet California ha celebrado en todas sus redes sociales junto a sus seguidorxs. Una celebración que tendrá continuación muy pronto con el lanzamiento de su nuevo proyecto discográfico que ya ha entrado en la cuenta atrás a un mes vista de su lanzamiento.

Tanto a nivel individual como en el perfil oficial del grupo, el trío ha querido mostrar su total agradecimiento por un apoyo incondicional durante casi 10 años de trayectoria musical: "9 años juntxs. 9 años de aventuras a vuestro lado, que esperamos que no acaben nunca. Seguimos viajando. 🪐 Gracias. #LandOfTheFree"

En sus cuentas personales también han querido escribir sobre las emociones y sensaciones vividas en estos 9 años. Tamy escribía "A por otros 9 años más Está siendo difícil, no os lo voy a negar, pero aquí seguiremos luchando y trabajando! ✨✨ Gracias a todas y a todos l@s que nos habéis acompañado y dado todo vuestro amor todo este tiempo En nada podréis disfrutar de nuestro nuevo trabajo “Land of the free” el próximo 25 de Febrero ✨✨✨✨ ¿Tenéis ganitas?"

Sonia tampoco desaprovechó la oportunidad de querer dirigirse a su fandom: "Sonia: 9 años de Sweet california ✨ Y todo lo que hemos conseguido ha sido Gracias a vosotros ❤️ Nos queda mucho camino por escribir con nuestro Land of the Free 🪐🛸 ¿Quién se une?"

Las muestras de cariño han sido recíprocas en todas las redes sociales y es que todxs sus fans están deseando ya poder disfrutar del nuevo proyecto discográfico de Sweet California que se pone a la venta el próximo 25 de febrero.

"No os imagináis las ganas que tenemos de compartir este viaje con todos vosotros. Gracias siempre por la espera y el apoyo. Os queremos, Alba, Sonia y Tamy" escribía Alba hace unos días desde su cuenta personal en Instagram.

"Ha sido un viaje largo para llegar hasta aquí. Nueve años si echamos la vista atrás. Muchos nos han acompañado en este viaje, a otros les hemos ido dejando atrás, y otros muchos se nos han unido a mitad de camino. Pero eso es lo que hace que el viaje sea maravilloso. La cantidad de personas que nos vamos encontrando a cada paso que damos. Nos sentimos como si hubiéramos hecho un trayecto intergaláctico, rumbo a un planeta en el que no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Aún sentimos mariposas en el estómago con cada canción que sacamos y eso es lo que nos da fuerzas para seguir adelante. Esperamos que os guste y disfrutéis tanto como nosotras de este Land Of The Free" explicaba Sweet California hace unos días sobre su nuevo disco.