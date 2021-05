Sweet California hace arder las redes: ¿nueva música a la vista?

Después de una larga espera, parece que lo nuevo de Sweet California está cada día más cerca de ser una realidad. El trío de chicas formado por Alba, Tamy y Sonia ha roto su silencio en Instagram poniendo la red social en llamas, literalmente.

Una secuencia con fuego de apenas 20 segundos, música de tensión, gritos y sirenas ha sido suficiente para que sus fans ya especulen con el regreso del grupo. También la foto de perfil ha cambiado por una en la que las llamas son protagonistas. Curiosamente, el mismo vídeo ha sido publicado tres veces, número que coincide con el de sus componentes.

Lo que está totalmente claro es que, sea esto o no la manera de promocionar un nuevo lanzamiento musical, este llegará mucho más pronto que tarde. Las anteriores imágenes que Sweet California había compartido en su cuenta de Instagram mostraban a las chicas en el estudio el pasado mes de febrero, y en ellas aseguraban estar felices por "volver a estar grabando".

Los últimos movimientos de la banda

Hasta conocer que volvían a trabajar en el estudio, las componentes de Sweet California han procurado mantenerse activas lanzando todo tipo de propuestas. Hace ya dos Navidades que nos regalaron un tema de lo más bailable, Me gusta, y todo un disco recopilatorio con sus mayores éxitos.

Después de ver cancelada su gira Hits Reloaded por la pandemia de coronavirus, no se quedaron de brazos cruzados y siguieron ofreciendo música en forma de versiones de otras canciones: desde Holy de Justin Bieber, hasta su reinterpretación del clásico navideño Jingle Bells Rock. Además una de sus componentes, Alba Reig, se unió a mediados de 2020 a la cantante malagueña María Peláe para cantar al amor libre en un poderosísimo tema que llevó por nombre No me mires así.

La expectación por el regreso de Alba, Tamy y Sonia es total y seguiremos muy pendientes de los próximos anuncios que realicen, incluso si estos vienen entre llamas y sirenas de bomberos.