Para Britney Spears lo que sucede en Las Vegas no se queda en Las Vengas y confiesa el mal trato que recibía

Britney Spears se sienten libre y eso se nota en sus redes sociales donde cada vez es más activa y donde no deja de recordar los malos momentos que ha pasado mientras estaba bajo la tutela de su padre. Tenía muchas limitaciones y ha confesado algunas de las que tuvo durante su residencia en Las Vegas.

“Cuando solía hacer shows, tenía que usar dos capas de mallas todas las noches... la única noche que hice trampa y dije NO y no me cubrí las piernas, juro que bailé 💃 y me moví muchísimo más rápido sin nada en ellas...”, empezó explicando junto a un vídeo en el que aparece luciendo un sexy bikini.

“Este traje de baño 👙 es realmente caro!!! Parece un disfraz, pero es genial ver mis piernas en carne viva...”, expresaba mientras recordaba aquellos tiempos ya pasados.

Confesiones de Las Vegas

Dicen que lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero no es su caso. “La gente no sabe esto, pero cuando estuve en Las Vegas, nunca me permitieron ir al spa 🧖‍♀️... no querían que tuviera café ☕️ o té para que mis amigos de casa aparecieran yendo a los balnearios bebiendo champán 🍾 no miento y yo era la perdedora trabajando y entreteniéndolos por la noche… tampoco me parece buen negocio!!!!”, expone sobre las limitaciones a las que estaba sometida.

Está claro que le va a costar olvidarse de aquellos tiempos y eso que ahora que puede tomar sus propias decisiones, parece que podría buscar su felicidad en lugares como en el que está ahora.

Desde Maui ha querido mandar un mensaje: “Así que en este hermoso día aquí en Maui 🏖 estoy aquí para recordarles a todos que ser tratados como un individuo igual no requiere mucho... ¡solo RESPETO✊! Psss vamos a la guerra 🙄😜???”.