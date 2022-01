"Has dicho habrá que sacarte...":así ha "matado" su cita un comensal de 'First Dates Café' con solo una frase

El universo First Dates sigue dejando grandes momentos a nuestra televisión y además, en algunos casos, también se está convirtiendo en una ventana a través de la cual, las mujeres se empoderan y demuestran cuál es el trato que merecen por parte de sus parejas.

Y este es el ejemplo de Mónica. Esta soltera de mediana edad que acudió a First Dates Café a en busca del amor y parecía que con Lalo las cosas iban bien. Se habían gustado a primera vista, la conversación era fluida entre ellos y Mónica le había encantado que el sueño de su cita fuera acabar la casa que se está construyendo y formar una familia. Sin embargo, con una única frase el soltero lo ha echado todo a perder.

Mónica le estaba explicando alegremente a su cita que uno de sus planes preferidos es tumbarse en el sillón de su casa junto a un gran ventanal y tomar el sol, ante lo que Lalo tomó la palabra y dijo lo que, sin entonces saberlo, iba a sentenciar su cita: "Bueno, pues nada, habrá que sacarte al cine", dijo el comensal del programa de Cuatro.

"¿Sacarme al cine?", respondió enseguida Mónica cambiando bruscamente de gesto. Las palabras de su compañero de cena no le gustaron en absoluto y no dudó en dejar bien claro que ese tipo de comentarios, a su parecer, eran "machistas a más no poder". "Las palabras son súper importantes porque es lo que hay en la mente de una persona", insistió.

Tal fue el conflicto que generaron en Mónica las palabras de su cita que la comensal no dudó en discutir con Lalo y explicarle que, al decir sacar, parecía que la quisiese llevar atada con un collar. "Me ha matado. Me ha matado todo el feeling que tenía. Es como uff... es me ha cortado todo...", explicó depsués a las cámaras de Frist Dates Café.

No volverán a tener citas

Como era de prever después de la reacción de Mónica ante las palabras de Lalo y de que esta, en otro momento de la cita, le afease a su pareja en el restaurante que no quisiese insistirle al camarero para que le trajese un poco de leche que había pedido y que este parecía haber olvidado, en el momento de la decisión final ambos decidieron seguir sus caminos por separado. A Mónica le pareció que en el fondo de Lalo había un poco de machismo y que para algunas cosas, tenía poca personalidad. ""He sentido proteccionismo, como si fuera mi padre que estuviera ahí", añadió la soltera.