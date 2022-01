Jorge Fernández nos advierte de que muchos utilizamos mal el remo en el gimnasio y nos enseña cómo hacerlo

Uno de los propósitos más habitual de año nuevo es el de cumplir el objetivo de hacer el ejercicio mínimo recomendado al día. Las matrículas de los gimnasios aumentan en estas fechas, aunque no tardan en llegar también las bajas. Y es que las rutinas de gimnasio necesitan esfuerzo, disciplina y constancia.

Y también técnica, que no vale con ir al gimnasio y utilizar las máquinas sin ninguna dirección. Hay que saber hacerlo para sacar el mayor rendimiento al tiempo que dedicas a hacer ejercicio y, además, para prevenir lesiones.

Uno que sabe de esto y que, además de ser presentador de La ruleta de la suerte, es también un influencer en bienestar, es Jorge Fernández. Una de las últimas cosas que ha hecho es recomendarnos la mejor manera de utilizar el remo en el gimnasio, que parece fácil, pero no todo el mundo lo hace bien.

Mejorando la técnica

“Este REMO es un ejercicio que se ve mucho en los gimnasios pero que no se ejecuta bien hasta que no trabajas primero otros ejercicios para controlar la escápula”, señalaba junto al vídeo con una demostración para el que no acabe de entender sus instrucciones.

“Generalmente se utilizan pesos altos porque se lleva el peso de abajo a arriba ayudándose con el brazo y con el hombro, dejando de lado el músculo que realmente se quiere trabajar, que es el dorsal. Se debería de liberar el biceps y el hombro completamente. Pero no se conseguirá activar el dorsal y llegar a conectar con él, si no hay un previo control escapular”, explicaba sobre esta práctica.

“Si además añades una rotación final “estrujando” el dorsal, el estímulo será mucho mayor. Prueba como dice @endikagilgonzalez a agarrar la mancuerna con el dedo meñique y llevarla a la cadera haciendo un semicírculo. A ver si puedes con tanto peso 😉”, retaba a sus seguidores.

“Primero entender para qué sirve cada ejercicio y luego ejecutar con activación máxima el músculo que se quiere trabajar. No sale a la primera ni a la décima, pero cuando logras conectar la sensación es otra!”, aseguraba sobre lo que se puede obtener con el remo.

¿Qué, ya te lo estás planteando?