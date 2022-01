Lady Gaga, arrepentida por la “estúpida decisión” que tomó en la Super Bowl

La cuenta atrás para la Super Bowl 2022 ha comenzado y los protagonistas de este año ya están ultimando los detalles y los ensayos para que todo salga a la perfección. Una actuación coral a cargo de grandes nombres del hip hop como Dr. Dre, Eminem, Mary J Blige, Kendrick Lamar... y que será más sencilla de preparar al haber varios artistas implicados algo que no sucede siempre. En los últimos años hemos tenido ejemplos como The Weeknd y Lady Gaga que han brillado en solitario. Aunque a la Germanotta parece que se le quedó una espinita clavada.

La cantante y actriz ha estado haciendo algunas entrevistas promocionales en las últimas semanas sobre su papel en House of Gucci y también su nueva línea de cosméticos. Pero la actualidad siempre manda y habiendo sido una de las protagonistas del descanso de la Super Bowl había que preguntarle por aquel día.

Lo hizo Jimmy Kimmel durante su late show y la respuesta de Lady Gaga no pudo ser más sincera y honesta: "Quería entrar y salir de la actuación saltando porque pensé que tenía una composición interesante, Así que estaba muy emocionada de atrapar este balón, pero cuatro de cada cinco veces que lo practicamos, no lo atrapaba" explicó la Germanotta entre risas.

"Así que tomé una de las decisiones más estúpidas de mi carrera. Busqué un quarterback profesional para que me lanzara el balón. Yo sabía que el titular sería, ya sabes, 'Los Patriots ganan y Lady Gaga pierde' y la gente diría algo así como 'quédate con la música cariño".

El salto de Lady Gaga al principio y al final de los 14 minutos más espectaculares en directo de aquel año se convirtieron casi inmediatamente en un meme viral que todavía en ocasiones se ve por las redes sociales. Nadie se lo esperaba y parece que al final la decisión de la artista no fue tan estúpida porque todo el mundo se acuerda aún de su show.

Y lo más importante después de todo es que sí atrapó el balón cuando debía: "La gente no me vió caer sobre el suelo amortiguado y cuando me preguntaron si había cogido el balón les dije: 'Lo tengo, lo tengo. ¿Ha podido ver la gente cómo cogía el balón?" contaba entre risas Lady Gaga. ¡Bravo!