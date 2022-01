Shawn Mendes presenta su nueva canción y Camila Cabello no se lo cree

Los últimos meses del 2021 y las primeras semanas del 2022 han estado marcado por el fin de la relación sentimental entre Shawn Mendes y Camila Cabello. Sorprendieron con su ruptura, terminaron como amigos y el canadiense le dedicó una preciosa despedida llamada It'll be okay. Pero la vida sigue y el tiempo no se detiene como ha demostrado el músico presentando una nueva canción que ha sorprendido hasta a su propia ex pareja.

Dos teasers de apenas un minuto de duración han servido al intérprete para compartir dos breves fragmentos de lo que todo el mundo ha entendido que será un adelanto de su nuevo proyecto musical. A la cubana le provocó este comentario: "Eres un Wildcat muy loco".

No hay título, ni fecha de lanzamiento y ni siquiera tenemos seguro que vaya a ser un single que vea la luz en las próximas semanas o meses. Pero la desbordante imaginación de su fandom ya se ha disparado pensando en que un nuevo álbum de estudio estaría en marcha.

Shawn Mendes aparece sentado en su coche moviendo la cabeza al ritmo de esta nueva canción sin que podamos saber de qué se trata más allá de su voz y una pegadiza melodía. Un tema que supone un cambio de rumbo en su sonido después de la balada de despedida que nos ha estremecido este mes de enero.

El segundo teaser es todavía más específico y a la vez enigmático ya que vemos a Mendes en el estudio de grabación dando forma a una canción repleta de toques electrónicos y sonidos guitarreros.

Está claro que hay algo en el horno pero no sabríamos decir si una canción como single igual que fue It'll be okay o algo más completo como un disco de estudio que recogería el testigo de Wonder que vió la luz en diciembre de 2020.

"Creo que cuando hago música, el objetivo final es estar sentado allí y que se me revele una especie de mi propia verdad. Muchas veces, cuando escribo canciones, suelo usar música como una plataforma para ser capaz de llegar a un lugar dentro de mí mismo al que no podría llegar simplemente hablando con la gente o pensando en ello" explicó Shawn Mendes sobre el proceso creativo que está afrontando.