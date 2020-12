De BTS a Danna Paola o Shawn Mendes: Los mejores villancicos pop de 2020

Esta Navidad de 2020 no va a ser como la de otros años. Inmersos en la pandemia y con una crisis sanitaria mundial que ha cambiado nuestras vidas, las celebraciones van a estar teñidas de un sabor amargo por todo lo que está ocurriendo. Si por estas fechas, lo que otros años se teñía de encuentros familiares y amigos con ganas de celebrar, este año son más solitarias que nos dejan una sensación de soledad y aislamiento.

Pero hay que mantener vivo el espíritu navideño, que ya sabemos que estos días son mágicos, y reponernos a todo y buscar el lado positivo, sobre todo si hay niños a nuestro alrededor. Sin olvidarnos de lo que está pasando, sí podemos intentar mantener algunas tradiciones vivas, y la música puede ayudar mucho.

Como todos los años, hay muchos artistas que han decidido lanzar sus propios villancicos, que, en muchos casos son versiones de los clásicos que nos acompañan cada año, aunque también tenemos composiciones nuevas. Hemos recogido algunas de las que definirán este 2020.

Juanes y Jay de la Cueva. El niño del tambor

Eterna Navidad es un disco de 1986 que este año ha tenido nueva versión. Se trata de un trabajo en el que diversos artistas cantan alguno de los villancicos que había en aquel disco. Juanes y Jay de la Cueva se han sumado y lo han hecho aportando un toque rockero y enérgico a este tema tan reconocible.

BTS. Santa Claus Is Comin’ To Town

Si hay un grupo que lo ha petado este año es BTS. El K-Pop ha ido ganando terreno y no hay más que revisar las galas de premios musicales para darse cuenta de que se han vuelto imprescindibles. Y claro, en esa conquista de Occidente no podía faltar una asociación con Disney. Dos grandes factorías unidas por Navidad que nos ha dejado una versión pop de este clásico. Y, además, en versión karaoke para que podamos cantar con ellos. Y, sí, tranquilos que han aparcado el coreano para volver a cantar en inglés.

Danna Paola. All I Want For Christmas Is You

Si hay un villancico que se ha vuelto todo un clásico y que todas las navidades se cuela en las listas de ventas desde mediados de los 90, ese es All I Want For Christmas Is You, de Mariah Carey. Un villancico que la ha convertido en la reina de estas fiestas y que ha sido versionado en muchas ocasiones. Este año Danna Paola se ha lanzado y ha incluido su propia versión en el álbum Feliz Christmas.

Shawn Mendes y Camila Cabello. The Christmas Song

Si hay una pareja envidiable ahora mismo en la escena musical es la que forman Shawn Mendes y Camila Cabello. No dejan de dar muestras del gran amor que sienten el uno por el otro y se han convertido en una de esas parejas envidiables. Y cuando uno siente tanto amor no puede más que compartirlo y ellos lo han hecho en forma de villancico.

El canadiense lanzaba hace unas semanas álbum nuevo, Wonder, y en la edición deluxe incluía The Christmas song junto a su chica. Una balada que habla de Santa Claus y la ilusión que contagia. Y para ser más redondo todavía, todos los beneficios irán a Feeding America.

Ele. El villancico más terco del mundo

En la última gala de LOS40 Music Awards pudimos disfrutar de la canción con la que Ele consiguió ganar un Premio Ondas en su spot para Bankinter. Ahora, ha continuado con esta asociación para lanzar un villancico que no es como el resto. Se trata de un tema que habla de la realidad de este año. Que habla de que no vamos a tener una Navidad como la de otros años, pero que hay que quedarse con lo bueno. La idea es reconocer que ha sido un año malo, pero que no va a poder con nosotros. Todos unidos podemos ganar la batalla.

Edurne. Siempre es Navidad junto a ti

Esta Navidad va a ser muy especial para Edurne y no sólo por todo lo que estamos viviendo. Va a ser especial porque será la primera que pase embarazada. Está esperando a su primer bebé junto a David De Gea y eso ha debido ponerla muy sensible. Tanto que se ha decidido a dejarnos un villancico para este año que deja claro lo enamorada que está. La Navidad compartida y con amor, es mucho mejor, sin duda.

Najwa y Kase O. Santa Claus llegó a la ciudad

Sin duda este es uno de los villancicos que más versiones tiene, pero, sin duda, pocas se parecen a la que han hecho Najwa Nimri y Kase O que han vuelto a unir fuerzas para ofrecer este tema que podríamos decir que es uno de los más reivindicativas que vamos a poder encontrar.

Diana Navarro. Brillará

La Navidad es sinónimo de hogar y familia y eso es lo que ha reunido Diana Navarro en su villancico. Una reivindicación de su Málaga natal. Allí ha grabado el videoclip de este tema en el que también aparecen momentos claves de su vida y en el que está rodeada por los suyos. Una muestra de cercanía y de amor con mucha luz y un mensaje de esperanza que tanta falta hace en estos días.

Sebastián Yatra. Santa Claus Is Comin’ To Town

Chimenea, decoración navideña, calcetines incluidos, jerséis calentitos, luces… todo eso que nos recuerda a estas fiestas y no faltan en el vídeo que ha grabado Sebastián Yatra de su primer villancico. Ha elegido todo un clásico y ha optado por la pluralidad en la lengua, de ahí que mantenga el inglés original de la canción, pero añada alguna estrofa en español.

Raphael. Contigo todo el año es Navidad

Sin duda, uno de los personajes habituales de Navidad en la televisión española es Raphael que raro es el año que no tiene gala. Este año, ha unido fuerzas con nuestros compañeros de Cadena Dial para lanzar un villancico. Y no lo ha hecho solo, le han acompañado artistas como Ana Guerra, Bely Basarte, María Parrado, Cepeda, Antonio José y Miriam Rodríguez. El resultado es una canción positiva, alegre y tradicional. Y no podemos olvidar que colabora la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) porque la Navidad es compartir.

Mariah Carey ft Ariana Grande y Jennifer Hudson. Oh Santa

Como decíamos, la reina de la Navidad es Mariah Carey y no falta un año en el que no nos sorprenda con algo relacionado con estas fechas. Este 2020 ha tenido su propio especial que nos ha dejado nuevos villancicos como esta nueva versión de Oh Santa junto a Ariana Grande y Jennifer Hudson a las que podemos ver rodeadas de elfos. Nunca un taller de Papá Noel tuvo tanta belleza reunida.

Thalía. Feliz Navidad

El que más o el que menos, ya habrá entonado el Feliz Navidad en algún momento. Thalía ha querido coger el tema de José Feliciano y darle un toque de merengue electrónico que encaja con cualquier recopilatorio de villancicos latinos. Fue una de las primeras en ambientar este 2020 y lo hizo con un colorido videoclip de animación que seguro que habrá hecho las delicias de muchos niños.

Stevie Mackey ft Jennifer Lopez. It’s The Most Wonderful Time Of The Year

Puede que no te suene de nada el nombre de Stevie Mackey, pero esta Navidad se ha aliado con Jennifer Lopez para compartir con todos nosotros un villancico. Juntos han hecho una versión de It’s The Most Wonderful Time Of The Year. Mackey es un músico y entrenador vocal que ha trabajado con muchos artistas aparte de JLo. También han contado con él Selena Gomez, Lenny Kravitz o Coldplay.

Twenty One Pilots. Christmas Save The Year

El duo nunca había sacado una canción navideña, hasta este 2020. Ha sido un año muy duro y eso ha inspirado a Tyler Joseph y Josh Dun que han decidido lanzar el mensaje de que la Navidad llega para salvar este año tan malo. Una canción original que han escrito y grabado en el estudio casero de Tyler.

Liam Gallagher. All you’re dreaming of

Esta Navidad nos está removiendo a todos por dentro porque suponen el colofón de un año muy malo. Quizás por eso, veteranos que nunca se habían lanzado a cantar canciones navideñas, se hayan decidido a hacerlo. Es el caso de Liam Gallagher. No podemos esperar que de la noche a la mañana se convierta en la alegría de la huerta, pero no podemos más que aplaudir esta aportación co-escrita con Simon Aldred y producida por Andrew Wyatt de Miike Snow. Los beneficios, además, irán destinados a la organización Action for Children.

La oreja de Van Gogh. A este lado del cristal

A última hora, un día antes de celebrar Nochebuena, el grupo donostiarra nos ha regalado su propia canción para esta Navidad. La han grabado en su local de ensayo y tiene esa inmediatez y cercanía que la hace tan creíble y necesaria en este 2020. "Cuando echas la vista atrás te das cuenta de que las aventuras más importantes de tu vida las has vivido dentro de tu propia casa. Tenerlo presente estas fiestas tan diferentes nos recuerda que aún quedan muchos motivos para celebrar", aseguran desde su tierra.

Ya tenemos banda sonora para estas fiestas.