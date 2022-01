Marta Riesco se pronuncia tras su duro enfrentamiento con Anabel Pantoja en ‘Sálvame’

Desde que Antonio David Flores y Marta Riesco confirmaron su relación, la vida de la periodista es una montaña rusa que la ha convertido en protagonista de multitud de titulares. Al final se ha convertido en personaje, precisamente lo que ella no quería, según sus palabras, aunque algunos aseguran que es lo que más ansía.

Le costó empezar a hablar, pero una vez hecho, ya no ha parado. Mientras se ausenta en ocasiones de su programa, se pasea por otros de la cadena para seguir hablando de su situación personal sobre la que surgen tantos rumores.

Se ha dicho que su relación había terminado y que por eso se habían dejado de seguir en redes. Volvieron a seguirse a las pocas horas y entonces se habló de una pataleta tras las declaraciones de Olga Moreno asegurando que no se iba a divorciar.

Y por si esto fuera poco, sale Anabel Pantoja para recordar un suceso que ya había contado hace tiempo sobre la relación lésbica que se encontró en un sofá de Cantora una Nochevieja y que Kiko Rivera, en su día, calificó como falta de respeto.

Ahora se ha hecho público el nombre de una de esas personas que parece ser el de Marta Riesco. Una información que le puede resultar cara a Anabel Pantoja que ya ha recibido amenazas de demanda por parte de la nueva pareja del ex guardia civil.

Las explicaciones de Marta

“Lo de las redes sociales fue una tontería. Yo estoy bien, se han dicho muchas cosas, pero con el tiempo se verá, lo que hacemos cada uno…Por este tema estoy tranquila”, aclaraba en Ya son las ocho, como colaboradora del programa de Sonsoles Ónega.

Cuando la presentadora le preguntó si lo que no le dejaba estar tranquila era, entonces, el tema de Anabel Pantoja, ella quiso dar su versión de lo sucedido en Sálvame, cuando conectó en directo y mantuvo un duro enfrentamiento con la prima de su amiga Isabel Pantoja.

“Lo que pasó es que después de una jornada muy larga en Vitoria, mi compañero Kike Calleja con el que además tengo muy buena relación, ya lo había intentado el día anterior y al siguiente día me dijo, ‘oye que te quieren saludar Terelu y María Patiño’... Imagínate, yo sé lo que está haciendo ese programa conmigo y con gente que quiero, pero aun así intenté ser lo más compañera posible, no creyéndome yo guay ni nada por el estilo, sino que nunca sabes si vas a acertar o no en la vida. Si entras por qué entras...”, explicaba sobre el porqué de su presencia en el programa.

En cuanto a lo que le comunicó a Anabel, asegura que “la demanda se está haciendo, en breve supongo que le llegará. Me parece un tema muy serio, muy comprometido lo que hizo y lo que me hizo. Son ya tres años desde la primera vez que se pronunció sobre el tema y creo que se puede jugar con muchas informaciones, pero hay cosas con las que no se puede jugar y esta no se puede permitir”.

A este culebrón le quedan muchos capítulos.