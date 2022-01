Juan del Val contesta a los que se han sentido ofendidos por sus palabras en ‘El Hormiguero’

“Después de una mañana muy movida me gustaría compartir algunas reflexiones, seguramente innecesarias para la mayoría, pero importantes para mí. Desde esta parte también se sufre, creedme”. Con estas palabras comenzaba Juan del Val un post en Instagram con el que intentaba explicar lo que quiso decir en su tertulia de El Hormiguero sobre los niños super dotados o con altas capacidades.

“Lamento el dolor de algunos padres, pero no puedo rectificar por haberme reído de unos niños, simplemente porque no lo he hecho. Ni con AACC ni de ninguna condición. Eso no lo haría jamás ni siquiera en un contexto de humor como es ‘El polémico’. Lo he dicho muchísimas veces: soy responsable de lo que digo, pero no de lo que se interpreta que digo”, seguía intentando hacer ver sobre la repercusión que han tenido sus palabras.

Durante el programa, bromeó con la idea de que muchos padres hoy en día justifican los suspensos de sus hijos diciendo que como tienen altas capacidades se aburren en clase y de ahí sus malos resultados.

“Con lo que ironicé ayer no es con los niños de AACC, sino con los padres que dicen que sus hijos las tienen sin tenerlas. Es decir, todo lo contrario”, matizó sobre la interpretación que se ha hecho de sus palabras.

Terreno personal

Y ha querido compartir su propia experiencia personal para intentar hacerse entender mejor. “En cualquier caso, aunque nadie me lo ha pedido quiero compartir algo personal para los que no me seguís desde hace mucho, los más fieles ya lo saben. Fui un niño con un fracaso escolar estrepitoso a consecuencia de mi diferencia, también sin diagnosticar, y que el sistema educativo no entendió. Fui expulsado de ese sistema que siempre me colocó en la fila de los torpes, de los vagos, en definitiva, de ‘los malos’. Sé perfectamente de lo que hablo”, aseguraba.

“He contado ya en bastantes ocasiones aquel sufrimiento, nada nuevo para los que me siguen desde hace tiempo. Varios años de tratamiento psiquiátrico me ayudaron a superar del todo ese dolor. Por cierto, también me ayudó a entender que el victimismo reconforta, pero casi siempre impide avanzar hacia la felicidad”, añadía sobre lo que supuso para él su etapa escolar.

“Sé que algunas asociaciones de padres de niños con AACC están preparando un comunicado, me aseguran en algunos mensajes que se pondrán en contacto con la cadena, con la productora, con el programa… para que ‘mi ofensa’ no quede impune. Me parece bien y están en su derecho. Nada que objetar, si bien acusarme de ‘fomentar el bullying o los suicidios de niños’ por ese comentario, en una sección de humor, me parece una perversa sobreactuación”, añadía sobre lo que ha estado soportando desde ayer noche.

“Podéis seguir expresando vuestras protestas y vuestro dolor en esta cuenta, pero yo con esta nota pongo el punto final. Gracias a todos los que siempre estáis ahí apoyando. Sé por experiencia que estas polémicas suelen durar poco y todo vuelve pronto a la normalidad. Mucha suerte a todos”, terminaba diciendo.

Una prueba más de la capacidad que tenemos de ofendernos hoy en día y la necesidad de tener que dar explicaciones a todas horas.