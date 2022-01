Bryan Adams: “Me estás haciendo sonar como un hippy de verdad”

Es uno de los nuestros, y después de décadas en el mundo de la música, sigue al pie del cañón. Bryan Adams es uno de los cantantes y compositores más importantes de los últimos tiempos, y está a punto de sacar nuevo disco.

So Happy It Hurts llegará el 11 de marzo y contendrá nuevos temas nacidos de las emociones surgidas en los duros meses de confinamiento que pasamos en la pandemia. Antes de ese momento, los días 1 y 2 de febrero, podremos verlo en directo en Madrid y Barcelona, donde podremos escuchar todos sus clásicos. Bruno Sokolowicz charla con el canadiense sobre sus nuevos proyectos.

Pregunta (P): ¿Cómo estás Bryan? Bienvenido a LOS40 Classic.

Respuesta (R): Thank you! ¡Muy bien, gracias!

P: ¿Dónde estás ahora?

R: Estoy en un coche en algún lugar cerca de la frontera entre España y Portugal.

P: Es donde viviste de pequeño.

R: Correcto, viví en Portugal 4 años.

P: ¿Qué edad tenías?

R: Empecé a vivir allí a los 6 años.

P: ¿Y visitaste España entonces cuando tenías entre 6 y 10 años?

R: (En español) Sí, claro que sí (risas).

P: ¿Y en qué lugares de España estuviste de pequeño?

R: Estuvimos en Sevilla, Madrid, Barcelona, Bilbao y San Sebastián, creo recordar.

P: Tienes una conexión temprana con la cultura, la música y los paisajes de España.

R: Bueno, a mi padre le encantaba el flamenco y nos llevaba a tablaos de Sevilla en los años 60. ¿Te lo puedes imaginar?

P: ¡Buah! Y sin turistas, me imagino.

R: No, sí que había turistas, pero todo era muy diferente.

P: ¿O sea que el que no quería que tocases la guitarra, al mismo tiempo fue tu maestro flamenco?

R: No, él no tocaba la guitarra, me regaló una por Navidad. Pero yo quería tocar la batería.

P: ¿Cuántos instrumentos aprendiste a tocar de pequeño?

R: Solo la guitarra.

Bryan Adams, brindando después de una comida con Luis Merino (derecha), y Carlos Arko (izquierda). / LOS40 Classic

P: Poco después empezaste una carrera musical impresionante: más de 100 millones de discos vendidos, giras mundiales y ahora este nuevo disco, So Happy It Hurts. ¿Cómo ves tu evolución como artista a lo largo de estos más de 45 años?

R: Bueno, es bonito poder salir ahora un poco del encierro al que nos ha obligado la pandemia del coronavirus. Estoy muy contento de saber que España se está abriendo de nuevo a la música en directo, son muy buenas noticias. Así que feliz de volver a la carretera, es muy excitante.

P: Tus conciertos en Madrid y Barcelona serán los primeros recitales multitudinarios de un artista internacional en España después de la pandemia.

R: ¡Sí, y en Portugal también! Y en muchos otros países, porque no hay muchos músicos de gira ahora.

P: ¿Cómo estabas en Italia cuando diste positivo dos veces?

R: Estaba bien. Lo peor de tener covid fue lo de estar aislado. Eso no lo disfruté. Pero en términos de salud, bien, como una gripe.

P: Ahora vuelves con canciones rockeras, muy directas y optimistas para animar al personal. Está el mundo bastante pesimista, ¿no crees?

P: La verdad es que no estaba pensando en el resto del mundo, yo solo escribía canciones, y así salieron, optimistas y llenas de esperanza. Así es como me sentía, no estaba planeado.

P: En tu nueva canción Never gonna rain hablas del tiempo como sanador y del amor como maestro. ¿Son tus aprendizajes de vida?

R: Bueno, esta canción es muy optimista. Va de transformar lo negativo en positivo y creo que es un buen mantra para los momentos que estamos viviendo. Never gonna rain trata de que veamos la lluvia como un regalo.

P: ¡Se te siente muy animado y potente en So Happy It Hurts o Kick ass, en plan rock'n'roll a tope!

R: Es lo que hago ;)

P: ¿Y cuál es la mala música (no rock) a la que se refiere la intro de Kick ass?

R: No lo sé, solo es un chiste.

Bryan Adams, actuando en directo en 2005. / George Pimentel/WireImage

P: También eres fotógrafo. Acabas de hacer el Calendario 2022 de Pirelli en los que has fotografiado a Cher, Iggy Pop, St Vincent o a ti mismo. ¿Qué has hecho más en este último par de años tan extraño, fotos o canciones?

R: He grabado mucho. Este disco, tengo otro preparado que saldrá poco después de So Happy It Hurts. Así que tengo mucha música, pero también he hecho fotos para varios proyectos como el calendario de Pirelli.

P: ¿O sea que tienes dos discos preparados a punto de salir?

R: En realidad tengo tres. Verás, te cuento: en 2018 hice un musical de Broadway, Pretty Woman, y se publicó un disco con aquellas canciones que escribí grabadas en directo en una de las funciones de Broadway. Ahora las he vuelto a grabar y se publicará probablemente en marzo. Y hay un tercer disco que tengo preparado: nuevas grabaciones de mis grandes éxitos Classic. Vamos, como lo que ha hecho Taylor Swift.

P: ¿Y cuál es tu secreto combustible para ser tan prolífico, acaso tu dieta vegana?

R: ¡Sí, los aguacates!

P: ¿Eres vegano?

R: Lo soy.

P: ¿Lo recomiendas?

R: Por supuesto. No sé cuanta gente en España nos está escuchando ahora mismo, pero ahí os gusta el jamón. Yo no lo necesito. (En español) ¡No, gracias! (risas).

P: ¿También practicas yoga, no?

R: Sí. Me estás haciendo sonar como un hippy de verdad.

P: Nah, también te gustan los coches, el rock and roll y salir de fiesta.

R: Cierto (risas).

P: También te oí hablar en el programa de Buenafuente de Paco de Lucía y una hierba.

R: Es verdad. Paco era un amor. Me encantaría que todavía estuviese aquí.

P: ¿Algún otro músico español con el que te hubiera gustado tocar?

R: Mi músico español favorito desgraciadamente ya no está vivo.

P: Paco de Lucía...

R: ...¡y Camarón!

P: ¡Camarón de la Isla! ¡¡Flamenco Classic!!

R: ¡Amo su voz! Era un cantante tremendo (...) Tenía una voz muy singular y muy poderosa. Aunque no entiendas lo que dice, ¡la emoción que transmite con su voz es increíble!

P: Le cantaste una vez a tres ángeles españoles... ¿o eran mexicanos?

R: No estoy seguro, es una vieja canción. Solo la grabé una vez en una prueba de sonido y el técnico lo grabó con mi cámara y lo subimos a Youtube a ver qué pasaba. Podría ser mexicana porque está escrita por un músico americano.

P: ¿Cuál es tu conexión con La Alhambra?

R: Bueno, fui a visitarla, estaba muy interesado en verla. Un lugar hermoso.

P: Allí presentaste en 2016 el disco Get Up.

R: Así es. Un lugar increíble.

P: ¿Recuerdas alguna situación especial que hayas vivido en un concierto en España?

R: Te contaré una anécdota. Estábamos tocando en Barcelona, hace mucho tiempo, puede que en los 80, y en un momento dado le pido al técnico que encienda las luces. Porque vi que alguien lanzó una botella de agua que fue volando por encima de la multitud hasta aterrizar en la mesa de sonido, apagándola completamente. Nos quedamos sin concierto durante media hora, porque alguien nos tiró una botella de agua en la mesa de sonido. (En español) Era un loco.

P: ¿Podemos decir que hablas español pues?

R: No lo creo, ojalá pudiera.

P: Podrías cantar en español más a menudo si quisieras.

R: Sería genial. Necesito unas clases.

P: Pues tienes unos cuantos amigos por aquí, ¿no?

R: Sí, tengo alguna amistad aquí sí, es bonito.

Bryan Adams, en la presentación de su exposición de fotografía 'Wounded: The Legacy of War', en 2014. / David M. Benett/Getty Images for Somerset House

P: He leído que quieres dirigir una peli porque es algo que no es tan diferente a tu faceta como fotógrafo.

R: No, no, no. Alguien me preguntó si me gustaría dirigir una peli y dije, claro que sí. Pero no es lo mismo que decir que lo vaya a hacer. Molaría, pero no está entre mis planes.

P: Y si tuvieras que hacer una ¿qué harías? ¿Un biopic de Bryan Adams?

R: ¡Esa seguro que no! Pero no tengo ni idea, no está en mi radar. Ahora solo estoy pensando en la gira y en este disco.

P: Va a ser una enorme gira pos pandémica.

R: Espero que sí, que todo se vaya abriendo, porque ahora casi cada día algo cambia. Tengo muchas ganas de veros en Madrid y Barcelona.