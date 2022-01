Madonna quiere repetir su famoso beso con Britney Spears en una gira conjunta

Han pasado casi 20 años y ahora no nos parecerá algo tan fuera de lugar, pero el beso que Madonna protagonizó con Britney Spears y Christina Aguilera en los MTV Video Music Awards en 2003 revolucionó a medio mundo en aquel momento. Fue en un show en que la reina del pop celebraba 20 años de trayectoria musical, y en medio de todas las miradas, no se cortó y besó a las que entonces eran consideradas sus pupilas en el pop. Fue tomado como un gesto de respeto con el que Madonna quería ceder el testigo a la nueva generación de artistas.

Los años han pasado, y mucho se ha hablado de ese momento instalado en la memoria de los fans del pop. Christina Aguilera reflexionó hace unos meses, con la perspectiva que le aporta el paso del tiempo, y parecía entender mejor ahora el revuelo que causó el número musical. "Sinceramente, en ese momento no me pareció impactante para nada. No llegué a pensar en todo lo que podría venir después", dijo la artista.

Ahora ha sido Madonna la que se ha referido al famoso beso, y ha confesado que no le importaría volver a repetirlo. Lo ha asegurado en un directo de Instagram, en el que hablaba de la posibilidad de hacer una gira mundial. "¡En estadios! Britney y yo, ¿qué tal suena?", dijo la artista. En el caso de que Britney Spears aceptase, "Sería genial, podríamos recrear el beso", continuó.

A pesar de la nueva situación legal de la cantante de Toxic, según las últimas informaciones no estaría interesada en regresar a los escenarios, al menos a corto plazo. Su entorno ya declaró que no era una "prioridad máxima" en su agenda.

Britney Spears - Me Against The Music (Official HD Video)

Madonna siempre ha destacado por ser una de las artistas que más alto han alzado la voz para defender a Britney, y en multitud de ocasiones pidió el fin de la tutela que su padre estaba ejerciendo sobre ella. "Devuélvanle la vida a esta mujer... ¡Esto es una violación de los derechos humanos!", dijo el pasado verano en sus redes sociales.

Después de ese beso, que fue de lo más comentado de la época, las artistas lanzaron una colaboración titulada Me Against The Music. La ambición rubia accedió a hacer un dueto con quien había sido su seguidora incondicional desde niña. El tema se convirtió en el primer y único dueto de las dos divas del pop, y en el origen de una larga amistad. El 10 de enero de 2004, llegaba al nº1 de LOS40.