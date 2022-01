Horóscopo chino: descubre cuál es tu signo del zodíaco chino según tu año de nacimiento

El horóscopo chino es muy diferente al que estamos acostumbrados. Se trata de un ciclo repetitivo de 12 años en el que cada año está representado por un animal y sus principales cualidades, unas aptitudes que, según la tradición, se vincularán también con las personas nacidas durante el periodo en el que un signo es el predominante.

Así, según la astrología china, el carácter de una persona e incluso el de toda una generación, está marcado por lo establecido en el calendario lunar chino y por lo tanto estas verán como su personalidad está ligada con las principales características de la rata, el buey, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo.

¿Quieres saber cuál es tu signo según el año en el que naciste? A continuación te lo contamos. Eso sí, ten en cuenta que el Año Nuevo chino no coincide con el occidental y que por lo tanto, los años no arrancan en el horóscopo chino el 1 de enero, si no que esta fecha varía cada año entre el 21 de enero y el 20 de febrero. De hecho, este 2022 el año nuevo, que será el año del Tigre en China, aranca el próximo marates 1 de febrero, por lo que los bebés que han nacido hasta ahora, todavía son del signo del Buey, el perteneciente a 2021.

En concreto, quienes nazcan en 2022 chino —es decir, a partir del marts que viene— tendrán el signo de Tigre de agua, pues además del año de nacimiento, que decreta el animal al que pertenecen los nacidos en ese ciclo, la variable de los cinco elementos también añade un plus a la personalidad en la astrología china. Más adelante os contamos cómo saber cuál es tu elemento.

Los doce signos del zodiaco chino. / Getty Images

1. Signo de la Rata

Se consideran del signo de la rata los nacidos en los años chinos lunares de 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 y 2020. Las personas del signo de la rata, el primero de los animales del horóscopo chino, son personas llenas de vitalidad, curiosas y brillantes a nivel intelectual. Su naturaleza es sociable, suelen ser personas divertidas y simpáticas con madera de líder.

2. Signo del Buey

El buey ocupa el segundo lugar en el horóscopo chino y están considerados como miembros de este signo aquellas personas que nacieron en los años chinos de 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021. Las personas de este signo suelen ser personas inteligentes, confiables, humildes y con mucha determinación. Se trata de personas con mucha bondad que dan gran importancia a la familia y al trabajo.

3. Signo del Tigre

El tercer lugar en el horóscopo chino es el que ocupa el tigre. Se consideran personas de este signo a las nacidas en los años lunares chinos 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y a los que llegarán en 2022. Se trata de personas valientes, activas, amables, benevolentes y con un carácter muy apto para liderar.

4. Signo del Conejo

El conejo ocupa el cuarto puesto en la simbología china. Se considera del signo del conejo a las personas nacidas en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011. Se trata, según la astrología china, de personas muy sinceras con todo lo que hacen. Ellos son buenos y honestos y solo esperan que los demás también lo sean. Son tranquilos, confiados, atentos a los detalles y fuertes.

5. Signo del Dragón

Después del conejo llega el dragón. Se corresponden con este signo aquellas personas nacidas en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012. Su principal rasgo es la responsabilidad, pero además, los del signo del dragón son fuertes e independientes, con mucho valor, tenaces, inteligentes, entusiastas, confiados y luchadores. Eso sí, anhelan vivir con amor.

6. Signo de la Serpiente

La serpiente es otro de los signos del zodiaco chino. En este caso son considerados serpientes los que nacieron en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 y 2013. Se trata de personas muy intuitivas, con una mente profunda y compleja que cuando aman, lo hacen de forma sincera. Tienen mucho sentido del humor, son calmados y suelen ser planificadores.

7. Signo del Caballo

El séptimo signo del zodiaco chino es el caballo. Son del año del caballo los nacidos en 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014. A nivel de personalidad, se trata de personas que, como el caballo, necesitan tener espacio para sí mismas. Son espíritus libres capaces de perseguir sus sueños sin descanso. Son estudiosos y atléticos y unos acérrimos buscadores de la felicidad. Eso sí, muchas veces se enfadan rápido, aunque también olvidan sus discusiones o afrentas al momento y en ocasiones no son capaces de ver sus propios defectos.

8. Signo de la Cabra

El octavo signo es la cabra. Son del año de la cabra quienes nacieron en 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015. Se trata de personas empáticas que siempre piensan en los demás aunque esto les suponga un perjuicio a ellas. Son perseverantes, generosos, fuertes, resistentes, motivados y muy tolerantes, algo que les permite tener muchos amigos.

9. Signo del Mono

El noveno signo del zodíaco chino es el mono. Son del año del mono los nacidos en 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 y 2016. Se trata de personas muy inteligentes, alegres, tranquilos, lógicos y bromistas pero que pueden, debido a su gran inteligencia, parecer arrogantes. En ocasiones son irrespetuosos, egocéntricos y celosos.

10. Signo del Gallo

Tras el mono llega el año del gallo. El décimo signo del zodiaco lo ocupan quienes llegaron al mundo en 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 y 2017. Son personas de apariencia dura y fuerte pero que en el fondo, como todos los demás, necesitan del amor y afecto de quienes les rodean. Se trata de un perfil de persona seria, discreta y perfeccionista con un gran sentido de la familia. Suelen ser activos, divertidos, sociales y activos. Eso sí, les gusta ganar, se meten mucho en discusiones, se desesperan si los demás no les escuchan y son muy orgullosos.

11. Signo del Perro

El penúltimo signo del zodiaco chino es el perro. En este caso son del año del perro quienes nacieron en 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018. Se trata de personas muy afectuosas, pues este es su rasgo principal y el que los une con los perros. Son, como el mejor amigo del hombre, leales, afables, afectuosos, sinceros y prudentes. Aunque son personas aparentemente calmadas, muchas veces llevan la preocupación en su interior.

12. Signo del Cerdo

El cerdo cierra el círculo. Son considerados del año del cerdo los nacidos en 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 y 2019. Se trata de personas honestas, valientes, enérgicas y entusiastas. No son derrochadoras pero les gusta disfrutar de la vida y aunque siempre se mantienen muy realistas, la realidad es que suelen tener muy buena suerte en su vida personal y sus proyectos.

Los elementos, otra variable a tener en cuenta

Los elementos también son clave en el horóscopo chino. / Getty Images

Además del signo el horóscopo chino cuenta con otra variante. Se trata de los elementos metal, agua, madera, fuego y tierra, que junto al año de nacimiento definen, según la cultura china, la personalidad e las personas. Así, dependiendo del año en el que hayas nacido puedes ser un Buey de madera, un Mono de fuego o una Cabra de agua.

Para saber de qué elemento eres solo tienes que fijarte en la última cifra del año en el que naciste siguiendo las siguientes indicaciones: