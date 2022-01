Los porcentajes ciegos de la última gala de ‘Secret Story’ dejan a todos con la boca abierta

“Ostras”. Es lo primero que gritó Carmen cuando vio los porcentajes ciegos de expulsión en Secret Story. Y no es para menos. Si ella se quedaba con la boca abierta, el resto de sus compañeros no se quedaban atrás.

“Se repite la historia”, añadía Carmen que esta semana vuelve a estar nominada. Hacía referencia a la semana anterior en la que los porcentajes ciegos mostraban un claro favorito para ser expulsado. Finalmente fue Héctor el que salió del programa. Esta semana ocurre lo mismo.

En esta ocasión, los nominados son Elena, Alatzne, Rafa y Carmen y a ellos pertenecen los porcentajes del 84%, 10%, 3,1% y 2,9% que pudieron ver los concursantes. “Queda una semana”, intentaba tranquilizar alguno de ellos. Otro intentaba explicar que a lo mejor solo habían votado 100 personas y entonces no era tanta la diferencia. Si él supiera.

Elena, muy afectada

El caso es que la más afectada resultó Elena que no sabía qué cara poner. Poco después rompió a llorar porque se ve como la portadora de ese porcentaje. Tiene claro que después de todo lo que se ha montado con el empujón que le dio Carmen, que Carlos Sobera le tuvo que explicar que no existía, las cosas no le son muy favorables.

Desde que está nominada tiene mucho miedo a ser expulsada y no para de llorar. Asegura que no tiene dónde ir cuando salga de la casa y que teme la reacción de su madre tras haber intimado tan rápido con Alberto.

La comunidad en redes parece tener claro que el porcentaje tan alto corresponde a Elena. El próximo domingo, Toñi Moreno dará el nombre del menos votado que se saldrá de la votación final y la próxima semana comprobaremos si la audiencia está en lo cierto cuando, en general, opina que será la consultora de ventas la segunda expulsada de la casa.

Está claro que estar nominado pasa factura y lo estamos viendo con Rafa y Alatzne que empiezan a ver con malos ojos a su amigo, hasta ahora, Álvaro.