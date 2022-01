Ainhoa Pareja (‘Gran Hermano 5’): De una vida mediática junto a Pepe Herrero a una vida anónima

Los concursantes que pasan por la casa de Guadalix acaban formando una gran familia en la que incluso se han llegado a formar parejas sólidas. El pasado 23 de septiembre de 2003 todos conocimos a Ainhoa Pareja en Gran hermano 5. Era una teleoperadora madrileña con mucho carácter.

Cuando salió del programa, como muchos otros compañeros, se convirtió en tertuliana de diferentes programas de Telecinco. La vimos pasar por A tu lado o Crónicas marcianas.

Volvió a entrar en la casa con El reencuentro y allí conoció a Pepe Herrero, el que había sido ganador de Gran Hermano 7. Entre ellos surgió una chispa que acabó convertida en una relación fuera de la casa que tuvo su reflejo en los medios de comunicación, pero que acabó en ruptura.

Una nueva vida

Desde entonces no sabemos mucho de ella. Pepe Herrero siguió ligado a la vida pública, pero Ainhoa despareció de escena. Telecinco ha investigado un poco y ha descubierto qué tipo de vida lleva ahora. Con apenas 1.300 seguidores en Instagram, se ha adaptado a una vida de nuevo anónima.

Ha abierto una floristería en Fuenlabrada, en el sur de Madrid. Un proyecto que sigue la filosofía de decoración feng shui tan en auge últimamente que se preocupa por la oxigenación de espacios. Un negocio que parece que le funciona muy bien.

Feliz en lo personal

Eso en cuanto a su vida profesional, pero en su vida personal no le va mucho peor. El pasado julio se casó. “Nunca pensé que me pondría un vestido de novia y mucho menos pensé que me casaría...jajaja”, escribía en sus redes. Lo hizo, se puso de blanco y dijo ‘sí, quiero’.

El pasado diciembre se hizo un tatuaje que representa la espiritualidad que refleja su vida. "#ankh simbolo egipcio que significa 'vida', 'soplo de vida"'. Los egipcios tenían la creencia que la vida terrenal sólo era una parte de la vida eterna, representando el ankh la vida terrenal y la vida en el más allá. Ahora siempre conmigo gracias a @txemamarbel y a @startattoo_fuenlabrada", explicaba sobre el tatuaje del que quizás tomó inspiración durante su viaje a Egipto. Y es que viajar se ha convertido, junto a la gastronomía, en una de sus pasiones.

Ella y Txema llevan más de una década juntos, pero no han tenido descendencia. Lo que sí comparten son dos mascotas: Lola y Pícara que protagonizan algunas de las fotografías de la ex concursante.

Está claro que alejarse de la televisión no le ha sentado nada mal.