Gal.la (‘La isla de las tentaciones 4’) desvela su nombre completo y su origen

Gal.la Mora se ha convertido en uno de los nuevos fichajes de mtmad tras su paso por La isla de las tentaciones 4, programa al que entró con pareja y del que salió soltera y muy enfadada con su ex y su tentador que la dejó plantada tras las hogueras finales.

Ha inaugurado un canal llamado Fly away con el que podremos ir conociéndola un poco mejor. Reconoce que muchos se lo habían pedido después de haber compartido un vídeo sobre su operación de pecho.

Ha decidido empezar con un tag de curiosidades sobre ella misma, un vídeo muy habitual en los youtubers. Ha empezado por su nombre completo. “Esto es una controversia que lo flipas”, empezaba diciendo.

El origen de su nombre

“Me llamo Iratxe Gal.la Mora Scritch. Siempre me han llamado Iratxe hasta que un día dije, ‘hasta aquí’, no me gusta Iratxe y me siento más cómoda cuando me llaman Gal.la y todo el mundo empezó a llamarme Gal.la. Yo siempre me he sentido mucho más identificada con el nombre de Gal.la porque me parece especial, me parece bonito y queda bien conmigo”, explicaba.

Y por si alguno se quedaba con ganas de más, también ha dado detalles sobre el origen de su nombre. “Es un nombre valenciano y no se escribe tal y como lo conocemos, sino que se escribe con un punto entre dos eles, que es como una letra diferente en valenciano o catalán. Es bastante curioso porque mucha gente me preguntáis por eso y a mí me gusta más porque es más único y yo, en esta vida, soy única”, añadía.

Mide 1,56 metros y del peso prefiere no hablar. “Nunca he estado muy a gusto con mi peso. Sé que peso mucho menos de lo que debería. Ni estar muy delgada está bien, ni estar muy gorda está bien, ni estar muy delgada está mal. Para mí es el mismo insulto que te digan ‘qué gorda estás’ como ‘qué delgada estás’. Al final de la forma en la que te lo tomes, si te lo quieres tomar despectivo, es un insulto”, explicaba.

Más curiosidades

Es libra y lee el horóscopo con el que se siente identificada. Ha nacido en Castellón, pero ha vivido mucho tiempo fuera de España, un año en Irlanda, luego se fue de Erasmus a Italia y estuvo en Polonia y Rumanía con Nico al que siguió por su profesión de futbolista.

Su primer trabajo fue de camarera en un bar de su pueblo, aunque el más curioso y en el que más ha estado (dos años), es un establecimiento de comida rápida.

Está estudiando higiene buco-dental y en septiembre quiere estudiar odontología en la universidad, aunque tendrá que ver si tiene tiempo para dedicar a los estudios.

Durante cuatro años se ha puesto ácido hialurónico en los labios y se ha sometido a una operación de pecho. Su virtud es que cuando su cabeza hace clic, hace clic, es decir, cuando alguien le decepciona, desaparece de su vida.

Estos y muchos más detalles nos han ayudado a conocerla un poco mejor.