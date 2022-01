Ya puedes escuchar el concierto en la azotea de los Beatles remasterizado

Terminamos el 2021 con el que probablemente es el documental más importante jamás filmado sobre los Beatles. El trabajo de Peter Jackson en Get Back nos permitió conocer mucho más acerca de las sesiones de grabación que dieron como resultado el último disco publicado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, Let It Be. Con la serie documental, disponible en Disney+, nos hemos podido hacer una idea más real de cómo fue el proceso de composición de las canciones y de su trabajo en grupo.

Además de descubrir como los de Liverpool componían Don't Let Me Down o Let It Be, vimos por primera vez una escena oculta durante mucho tiempo, pero tan mítica como los propios Beatles: el mítico concierto en la azotea de Apple Corps. restaurado. Se trata de la última vez que John, Paul, George y Ringo tocaron juntos públicamente, 42 minutos que podemos ver completos en ese documental.

Ahora, además, podemos escucharlo en el momento que queramos, porque ha llegado a las plataformas de streaming de audio completamente remasterizado. Giles Martin, el hijo de George Martin, el legendario productor de los Beatles, que ha heredado buena parte del trabajo de su padre como nos contaba en una entrevista en LOS40 Classic, ha mezclado el audio completo del concierto en la azotea. De ahora en adelante podremos escuchar esta presentación con una enorme calidad.

Fue un 30 de enero de 1969. Han pasado ya 53 años desde ese icónico momento en que cuatro chicos de Liverpool dominaran el mundo desde una azotea del centro de Londres. 42 minutos bastaron para dejar su impronta en la historia y ofrecer el que sería el último concierto de los Beatles antes de su disolución en abril del año siguiente.

George Harrison, John Lennon, Paul McCartney y Ringo Starr se subieron al quinto piso del edificio de Apple Corps, afinaron sus instrumentos, probaron sonido y antes de que los presentes pudieran darse cuenta comenzaron los acordes de la primera canción de la tarde. Les acompañaba a los teclados la leyenda del soul estadounidense Billy Preston.

Los Beatles se separaron solo 15 meses después de aquel emblemático concierto en la azotea, pero nuestra admiración por ellos y por la música y el arte que crearon no terminará por mucho tiempo que pase.