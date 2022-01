Georgina Rodríguez celebra su cumple con Cristiano Ronaldo, sus hijos y un regalo al alcance de muy pocos

“Cumplir años es un lujo que hay que celebrar A LO GRANDE ✨🐎🎂”. Ya lo decía Georgina Rodríguez a las puertas de su 28 cumpleaños y vamos si lo ha celebrado a lo grande. Todo lujo de detalles en Dubai junto a su familia y los regalos de Netflix en el mismo día en el que estrenaba su docu reality.

Ella se ha convertido en un paradigma del glamour. Mientras algunos de sus familiares la llaman “malvada” y arremeten contra ella, Georgina demuestra que los sueños se cumplen y que el cuento de la Cenicienta puede hacerse realidad.

Ahora vive rodeada de todo tipo de lujos y buena prueba lo podemos ver en su docu reality. Y para muestra, una celebración como la suya en la que no han faltado cantidades espectaculares de flores, detalles cuidados al máximo e, incluso, la torre más alta del mundo con la proyección de sus imágenes. Un regalo al alcance de muy pocos.

Su chico, Cristiano Ronaldo, no dudaba en compartir un vídeo con ese momento tan espectacular y recurría a su idioma para felicitar a la homenajeada: “Muitos parabéns meu amor 🎂❤️🙏🏽”.

Un lujo al alcance de pocos

Pero es que ser la pareja del futbolista da acceso a ese tipo de cosas con las que otros solo pueden soñar. Con una foto con la Burj Khalifa de fondo proyectando su tráiler y su familia a su lado, Georgina terminaba un día de ensueño y así lo compartía con sus seguidores.

“Así acaba este emocionante día ❤️ No me salen las palabras 😭 Gracias, Gracias y Gracias @cristiano No me puedes hacer más feliz cada día 💖🌟Gracias @dubai por tratarnos tan bien siempre y hacernos sentir como en casa 🙏 Gracias a todos los que habéis trabajado para q este día sea tan especial 🌟 Y gracias a todos los q siempre estáis y os alegráis por mi felicidad y la de mi familia 💐❤️ Se os quiere con el corazón ❤️🙏”, escribía en su Intagram.

En seguida se han multiplicado las felicitaciones, muchas de ellas, de otras celebrities como ella.