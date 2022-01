Elena Furiase, de nuevo embarazada, muestra cómo se prepara para el parto haciendo ejercicio

El pasado 14 de enero Elena Furiase confirmó que está nuevamente embarazada y mostraba lo que ha crecido su tripa en poco tiempo. Una segunda experiencia con la maternidad con cambios.

“2º round… Madre mía cómo se nota todo antes en el segundo embarazo… así estaba yo de casi 5 meses con Noah…tardó un siglo en salirme la tripa... y ahora...😂🤰🏽… os pasa lo mismo mamas “de segunda” ??😅 eso sí, feliz… siempre feliz! #algocreceenmiotravez 🌱 P.d (para no confundiros, la foto es de ahora, right now 😎)”, compartía en aquel momento para que viéramos cómo ha comenzado el año.

Se ha tomado en serio lo del segundo embarazo y como mujer ya conocedora de estos procesos, sabe que el ejercicio es importante de cara a la preparación del parto y la recuperación posterior.

Rutina de ejercicio

Parece convencida de ir compartiendo los avances de esta gestación y eso nos ha permitido conocer cómo es su rutina de ejercicio. Ha compartido un vídeo en el que podemos verla en faena.

“Esto es lo que hacemos… lo que tanto me cuesta…😰 pero lo que al final consigo 💪🏽 y es un chute de energía! Es beneficioso para mí, el parto y la recuperación, y tranquil@s que el/la bebe no sufre en absoluto. 🙌🏽 Eso sí! Hacedlo siempre supervisado con especialistas en estos ejercicios de preparación al parto!”, escribía junto al vídeo.

No han faltado amigos que le han animado a seguir así.

Alex Adrover: 💪🏼💪🏼💪🏼😍👏🏼👏🏼👏🏼

Cari Lapique: Elena jabata ❤️

Míchel González: Sin balón ⚽️? Así no progresamos 😂

Lydia Bosch: ❤️❤️❤️❤️

Su futuro bebé será hermanito o hermanita de su hijo Noah que tiene poco más de tres años. Si la llegada de su primogénito se dio cuando todavía no estaba casada, su segundo bebé llegará ya con ese paso dado.