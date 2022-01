El origen y la creación de ‘Infinitos’ de Leiva: ‘maría’, un espejo y notas de voz

¿Puede una canción nacer de una noche de 'maría', un espejo y unas cuantas notas de voz? La respuesta es sí si Leiva está cerca para exprimir un momento, una anécdota y una frase y convertirla en el origen de una de las canciones de Cuando te muertes el labio, el disco que comparte con más de una docena de voces femeninas.

El solista ha desvelado a través de su canal oficial en Instagram, como ya hiciera con Flecha, que ese fue el origen de Infinitos, la nueva canción cuyo videoclip acaba de presentar en su canal oficial de Youtube. Un precioso proceso que empezó en Argentina, siguió en España y se fraguó entre ambos países de la mano de Zoe Gotusso.

"Hace unos años, estando de gira por Argentina, una noche en el hotel Vitrum de Palermo, subí a tomar una cerveza a la habitación de un integrante de mi banda. Estaba totalmente volado de hierba con un iPad y un espejo detrás, generando un reflejo de miles de reflejos. Después de un rato riendo y desarrollando, al marcharme, me dijo: 'Mike, me quedo aquí generando infinitos'. Así que cerré la puerta sabiendo que había canción ahí" empieza explicando el de Alameda de Osuna.

Y es que la inspiración para un tema puede venir en cualquier momento siempre y cuando haya una historia que contar. Si a ello le sumamos la influencia de un sonido nuevo recién descubierto, el resultado puede ser una maravilla como Infinitos.

"A los pocos días, mi amigo @agussarricchio, camino a la prueba de sonido en San Telmo me dijo: 'Loco, mirá lo que es esto!' y me puso #MonoambienteEnCapital de @zoegotusso. Pasé todo ese viaje bastante atrapado con lo poco que había publicado de Zoe. Claramente inspirado por su música escribí #Infinitos y me decidí a llamarla para hacerla juntos. Fue divina y cariñosísima!" confiesa Leiva sobre cómo surgió el dueto.

Ahora llegaba lo más difícil en plena pandemia. ¿Cómo grabar un tema con las restricciones, el confinamiento... separados por miles de kilómetros? La tecnología hizo el resto: "Ya de vuelta a Madrid con notitas de voz por sms, fuimos armando “Infinitos” hasta que pudimos grabarla. Posteriormente pudimos abrazarnos bien fuerte en Madrid, celebrarlo, y darnos cuenta de que en ese vaivén de pedacitos de canción habíamos tejido una hermosa amistad. Tq Zoe!"

Tanto Leiva como Zoe Gotusso protagonizan el videoclip de esta historia de amor casi imposible de dos personas encerradas en una habitación con la única compañía de su soledad. "Generar infinitos cuando se menean los cimientos, ese aullido afligido que tal vez no fue escuchado. Con esta parábola de una moral tirada en el piso encara Leiva Infinitos, un tema conmovedor y desamparado que cuenta con la voz fluorescente, hilo rasgado, de la argentina Zoe Gotusso para el séptimo video-single extraído de Cuando te muerdes el labio. El vídeo fue grabado entre las ciudades de Madrid y Buenos Aires" explica en la descripción del clip grabado por Claudia Barral y Santiago Franco.