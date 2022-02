El Benidorm Fest 2023 ya tiene a una posible primera candidata: “Me apetece presentarme el año que viene”

El Benidorm Fest ha superado todas las expectativas que generó con su anuncio, y sus dos semifinales son buena prueba de ello. Una correcta realización, sumado a unas actuaciones increíbles han sido la combinación perfecto para tener la preselección que se esperaba en España desde hace años. Y una consecuencia de ello ha sido "el efecto llamada".

Aunque cuando se desvelaron los planes de RTVE con respecto al certamen fueron muchos los artistas que se animaron a participar, hay muchos que no lo vieron tan claro. Ahora el éxito del festival ha hecho que mucha gente es pronuncie al respecto, y sobre todo que lo vean como la gran oportunidad que es. Y en concreto, una de las artistas más conocidas de nuestro país.

Se trata de Angy Fernández, que haciendo gala de su faceta más tuitera no podía evitar comentar la segunda semifinal, hasta llegar a una reflexión que revolucionó a todos sus seguidores:

Me apetece presentarme el año que viene. Que guay. Buena suerte a todes 💛💛💛💛💛#BenidormFest2022 — Angy (@AngyFdz) January 27, 2022

Con un inocente "me apetece presentarme el año que viene", la también actriz de Física o Química se ganó la aprobación masiva de los fans que la leían, animándola a dar ese paso. Además, con su característico sentido del humor, respondió a una seguidora que le recriminó que ya se lo podría haber planteado antes: "Ya. Tarde siempre. Así me va", comentó entre risas.

Pero no fue lo único que dijo al respecto. pues tras publicarlo decidió abrirse y revelar por qué no lo ha hecho antes. "Nunca me he presentado a la pre-selección de Eurovision por miedo a las críticas y por miedo a que no se me permita seguir en el mundo de la interpretación", escribía contando el porqué de no haberlo hecho antes.

Finalmente, concluyó: "Con miedo no se llega a ningún lado. O se llega un poquito solo. ¿Está cambiando todo?". Sin duda, un gran paso para la cantante que, de producirse, podría volver a cambiar el rumbo de su carrera.

Las otras candidatas

Aunque ella ha sido la primera que ha dicho alto y claro querer participar en el festival del año que viene, no es la única artista que ha hablado en público sobre la idea. La misma Nena Daconte, en una reciente entrevista para LOS40, también se mojaba al respecto: "Yo me lo pensé este año. No te lo pierdas. Yo me veía haciendo todo. Pensaba: 'Oye, y si me apunto...'. Pero luego pensé a dónde voy. Pero, ¿por qué no? Creo que es una experiencia", nos contó.

Finalmente, otro nombre de lo más eurovisivo se pronunciaba sobre la posibilidad de ir al Benidorm Fest, aunque el de dentro de unos años. Se trata de Melanie García, que ya representó a España en Eurovisión Junior 2019. En una fotografía que subió felicitando a RTVE por todo lo organizado, respondió a un seguidor con un "Siiii" que en un par de años podría presentarse. ¿Sucederá finalmente?

Habrá que esperar para verlo, aunque lo que está claro es que este Benidorm Fest aún tiene mucho que ofrecer en su gran final.