Laila y Nissy, a grito pelado en una de las mayores broncas de ‘Secret Story’

Laila y Nissy son dos de las grandes protagonistas de la edición de anónimos de Secret Story. Las hermanas, que comenzaron con mucha alegría a ilusión el hecho de participar juntas, nos están desvelando poco a poco el lado más oscuro de la convivencia familiar con varios roces que han terminado en una gigantesca bronca a grito pelado.

El reality de Telecinco ha mostrado las imágenes de la acalorada discusión que han mantenido ambas hermanas en El cubo con Carlos como testigo silencioso (nunca mejor dicho) de lo que allí sucedía.

Tal y como podemos ver en las imágenes publicadas por la cadena, Laila y Nissy viven un fuerte enfrentamiento después de que Laila considera que el resto de compañeros opinen que su hermana es "muy repetitiva" y hable mucho sobre sí misma, por encima de los demás. Esto ha hecho explotar a Nissy, sobre todo después de que Laila dijera que "ni tu tumba te va a aguantar".

Y todo porque Laila le reprochaba a su hermana que hubiese querido ser la auténtica protagonista del baile que estaban preparando, una circunstancia que no ha sentado nada bien ni a sus compañeros ni a ella misma: "Me molesta que ella sea muy repetitiva, y sea siempre "yo, yo, yo", pero es por el pasado porque todo lo que nos ha pasado y tal, la verdad es que tendríamos que ir a un psicólogo".

Unas palabras que han sido el desencadenante para la discusión en el que el tono de las voces de ambas mujeres se han ido elevando e incluso se han encarado mientras se voceaban "No me chilles, no me chilles".

El enfrentamiento ha llegado a tal punto de amenazar con abandonar Secret Story ante lo que se ha encontrado una sorprendente respuesta de su hermana. "De verdad, ¿por qué me metéis con esta? Yo me quiero marchar". "Vete, ahí tienes la puerta" le respondió Nissy a a lo que Laila replicó: "Sí, me voy a ir, pero tú también porque no te mereces estar aquí. Estoy harta, yo me quiero ir, no aguanto estar más con esta chica".

No sabemos hasta qué punto llegó la discusión ni si las aguas han vuelto a su cauce pero lo que queda claro es que pese al parentesco, la tensión es evidente entre las dos hermanas y que eso puede cambiar lo que suceda en los próximos días en el reality.