Una de las cosas bonitas de una edición de Secret Story de anónimos es que no conocemos la vida de los concursantes y empezamos juzgándolos por primeras impresiones. Luego, poco a poco, les vamos conociendo un poco mejor. Esta semana hemos conocido más a fondo la dura vida de Alatzne.

Si la semana pasada la que lograba emocionarnos era Brenda con los duros episodios que había vivido con una madre alcohólica, en esta ocasión, la que hizo saltar las lágrimas fue la de Guipúzcoa.

Empezó contando que tuvo una infancia feliz, pero todo cambió cuando cumplió los 21 años. “Conozco a mi primer novio. A los dos años empezamos a vivir juntos y en su trabajo le ofrecen el poder acceder a trabajar en el Ayuntamiento del pueblo. Esto es hace 23 años y la situación en el País Vasco, era el peor momento que se ha vivido allí, y él decidió entrar como teniente alcalde, primeramente, rápidamente se hizo alcalde por el partido socialista y le pusieron dos escoltas, ya no teníamos libertad para absolutamente nada”, recordaba sobre un momento difícil de su vida.

La vida en tiempos de ETA

“Tenía que coger el coche para irme a trabajar y aunque me habían explicado cómo aparcar, los primeros segundos, cuando vas a arrancar el coche… yo nunca he contado esto a nadie… pero se te corta la respiración. En aquella época había atentados casi todos los días y claro que tienes miedo”, explicaba sobre lo que tuvo que vivir.

Contó cómo fue señalada, vetada en los bares, cómo sufrió la incomprensión de compañeros con los que había estudiado y cómo tenía que tener cuidado al hablar por quién podía tener al lado. Nunca ha entendido lo que pasó, pero lo cierto es que a sus 30 años esa relación se acabó y siguen siendo amigos a día de hoy.

Maternidad frustrada

Con 33 años volvió a enamorarse de un chico con el que pasó otros nueve años de su vida. “Intentamos formar una familia y me quedo embarazada. Lo recuerdo como una de las noticias más bonitas. A los meses y de una manera un poco traumática, lo perdí. Me volví a quedar embarazada, ese ya no duró prácticamente nada. Entonces me dijeron que tenía una enfermedad genética y que no puedo tener hijos”, contó.

Esa tristeza se convirtió en una depresión. “No tenía sueños, ni ilusiones, no me quería levantar de la cama”, recordó, “ahí me caí hasta abajo”. Tardó mucho tiempo en que las cosas empezaran a cambiar, pero finalmente salió de ese pozo y en parte, gracias a su perro Lolo, “yo creo que me salvó la vida, nunca más me he vuelto a sentir sola”.

Se separó y llegó la pandemia y con ella un accidente que sufrió su padre que le mantuvo un año lejos. Asegura que él es el hombre de su vida. Fue un momento duro porque ella, como sanitaria, vio morir a mucha gente sin poder hacer nada. “La pandemia me enseñó que la vida es hoy”, aseguró.

Saliendo de la depresión

Sin duda, un relato conmovedor. “Al final son las cosas que han ido marcando mi vida y yo siempre he utilizado para sobrevivir, es parte de mi esencia, el sentido del humor y todo el mundo tiene una historia por detrás y todos tenemos dramas y tragedias, pero siempre he utilizado el sentido del humor”, le contaba a Toñi Moreno.

“Cuando caí en la depresión, quiero dejar claro que dejé de reir, y hay muchas maneras de morir, por eso quería recalcar y quería darle visibilidad porque me parece que es lo que tenemos que hacer, pedir ayuda, porque yo vuelvo a ser la misma, incluso con más ilusión”, explicaba.

Toñi Moreno, emocionada

Toñi no podía dejar de emocionarse cuando recordaba la historia de España con ETA en nuestras vidas. “Afortunadamente estamos en otro momento”, decía. Alatzne asegura que es más valiente por todo eso que pasó. Un testimonio duro, pero con cierto grado de mensaje positivo. Jorge Pérez, que acudió como colaborador, también quiso dejar claro lo duro que fueron aquellos tiempos que él vivió como Guardia Civil y su voz se quebró contando lo que él sufrió por la banda terrorista.

Toñi dejó claro que se siente muy identificada con Alatzne, sobre todo, en el tema de los abortos. Y la presentadora la invitó a no abandonar el sueño de ser madre, aunque la vasca ha reconocido que ha superado ese escollo.

Una lección de vida más que nos ayuda a juzgar de otra manera a estos concursantes.