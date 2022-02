Ana Escudero, la niña que hace llorar a Lara Álvarez y pone en pie al plató de ‘Idol Kids’ con su mensaje

Una vez más un talent show infantil nos ha demostrado la grandeza que hay en las nuevas generaciones. Hay niños que tienen más sentido común que muchos adultos y que saben transmitir mensajes con una verdad y una fuerza que ya quisieran muchos. Y eso es lo que ha hecho Ana Escudero en Idol Kids.

Esta jovencita de 14 años empezó fuerte asegurando que “esta actuación me la dedico a mí para confiar en mí misma”. Después se lanzó a interpretar Warrior, de Demi Lovato. Se la notó nerviosa al principio –la canción tampoco era fácil-, pero logró hacerse con la situación.

Una vez terminó llegó el mensaje de la noche que logró emocionar a público y jurado. Omar Montes se había quedado rumiando sus palabras y quiso indagar más sobre esa dedicatoria que había hecho.

Mensaje contra el bullying

“Sobre todo, a mí, pero eso engloba a más personas porque esta canción habla sobre una guerra, una lucha. Esta canción también se la dedicaría como a esas personas que se sienten mal, se sienten confundidas con todo, sienten que no encajan, que no pertenecen a este lugar y quiero darles ese ánimo de que todo va a salir bien, que a pesar de lo que digan los demás, ellos tienen que seguir. Aunque les digan que no están bien, que son diferentes y que eso es raro y está mal, no está mal. Ser diferente es lo que te hace único”, explicaba una niña que se nota que no lo ha pasado bien.

“Una persona que lo ha pasado mal reconoce a otra persona que lo ha pasado mal. ¿Tú esto lo estás diciendo por algo en particular? ¿Te ha pasado algún problemilla en el colegio o con alguien? Como a mí, que tú sabes que he tenido una vida complicada”, le decía Omar Montes.

“Tanto en el colegio como fuera porque hay personas que no son tan buenas, por así decirlo, juzgan mucho. Hacen daño, unas veces sin querer, otras queriendo”, contestaba ella.

Las lágrimas de Lara Álvarez

Ya en ese momento a Lara Álvarez le habían caído las primeras lágrimas. “Acaba de decir algo muy importante y es que hay que respetar a la gente, no ponerles unas etiquetas y pensar que, porque uno no comparta tu criterio, como acaba de decir ella, hay que tacharla de distinto”, expresaba.

“Yo he pasado malos momentos en mi colegio, en mi pueblo y al final, muchas veces no es ser chivato pedir ayuda. Simplemente lo que hacen ellos es un abuso y hay que cortarlo. Nunca hay que tener miedo a pedir ayuda”, seguía diciendo Omar Montes basándose en su propia experiencia.

La experiencia de Ana Mena

Ana insistía en que hay que ser valientes. “Estoy muy contenta de que hayas venido esta noche. A mí también me pasó los dos últimos años de colegio y, sobre todo, el primero de instituto eso que estás hablando. Cree en ti misma, tú eres la magia, la tienes tú dentro de tu voz. Y que no se te olvide una cosa, en la diferencia es donde está lo especial. Tienes que confiar en ti porque tienes mucho talento. Estoy muy orgullosa de ti, que hayas venido aquí a Idol Kids con un tema como este”, le decía una también emocionada Ana Mena.

“Ana, prométeme una cosa, que pase lo que pase aquí esta noche vas a seguir creyendo en ti y tirando para adelante, prométemelo”, le pedía Dioni de Camela. Y claro, como para no hacerlo.

El ticket dorado

“Me siento sensible en este momento. Acabas de dar un ejemplo tan grande en este plató de televisión que tienes la admiración de todo este público y de este jurado”, le explicaba Ana Mena antes de levantarse para entregarle su ticket dorado a su tocaya con el que pasa directamente a las semifinales.

“Yo también sufrí bullying, hay que parar con el acoso escolar. También los que callan, los que miran para otro lado son responsables. Es un trabajo de todos, hay que aislar a los acosadores y que los niños inocentes no sigan sufriendo”, añadía Jesús Vázquez cuando salía al escenario a celebrar ese ticket dorado.

Por cierto, que Ana Mena quería aclarar que “el ticket dorado es por su voz y su talento”. Y esa voz será la que tenga que volver a lucir en esa semifinal.

Un ejemplo para muchos niños y muchos adultos que deberían tener las ideas tan claras y la sensibilidad tan especial de Ana.