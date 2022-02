Anabel Pantoja confirma su ruptura con Omar Sánchez y explica los motivos en ‘Sálvame’

Este fin de semana saltaron las alarmas cuando Kiko Matamoros aseguró, en Viva la vida, que una tercera persona en la vida de Anabel Pantoja había influido en la ruptura entre ella y Omar Sánchez tan solo cuatro meses después de su boda.

Ella, para acabar con todas las especulaciones, quiso contar su parte de la historia en su programa, en Sálvame. Confirmó la ruptura y dio una serie de explicaciones para que la gente pudiera entenderlo.

“Lo primero que quiero contar, obviamente, es que soy yo la que toma la decisión”, le contaba a Jorge Javier Vázquez. “Nosotros tenemos crisis y enfados de pareja y demás, pero no voy a entrar en eso porque es una cosa de Omar y mía. Yo voy a hablar de lo que me ha pasado a mí”, añadía.

El regreso de Supervivientes

La colaboradora no ha dudado en ponerle una fecha a todo esto que ha ocurrido. “Hay un momento en el que yo veo que no avanzo, no voy ni para arriba ni para abajo, y es efectivamente cuando él vuelve de la isla”, aseguraba.

“Yo estoy cambiada, él también viene tocado porque ya sabéis que al venir de la isla una persona viene mal y yo ahí, no es que se me quede pequeño, al revés, él es un gran hombre y a lo mejor, la que no ha estado a la altura he sido yo. Pero sí que es verdad que veía todo muy dormido”, admitía como motivo principal de lo que ha ocurrido.

Ha reconocido que había crisis antes de que él se fuera a Supervivientes y que su intención era arreglarlo todo. “Cuando fui a la isla, cuando fui a visitarle y contar allí todo el cotarro, se me ocurre irme a La Graciosa, pero no a la boda que visteis. Fue como, la pandemia nos ha hecho no casarnos, que fíjate, vámonos a La Graciosa con cuatro o cinco amigos que son de corazón, pero sin contar con mi madre, sin contar con nadie, vámonos los cuatro y ya firmaremos en el ayuntamiento y haremos cualquier historia allí. Se lo comenté allí y sí es verdad que cometí el error de decírselo delante de las cámaras. Fue lo que me salió del corazón”, confesaba sobre lo que ocurrió.

Lo que iba a ser una boda entre cuatro, se convirtió en una gran boda mediática que tuvo que organizar ella con todo el desgaste que supuso por la cantidad de problemas con los que se encontró.

“Al final se forma esa boda porque mi madre quiere venir, hay un montón de gente que quiere acudir y replanteo la boda. En la boda, no voy a contar cosas que me pasaron íntimamente, que no tienen que ver con Omar, pero yo fui una montaña rusa esa semana, no solo por mi abuela que falleció esa semana”, explicaba.

Pero insistía en una casa: “Me casé real. Quería salvar todo porque mi mundo lo veía con él ahí”. Eso sí, no se veía en Pozo Izquierdo, se le quedaba pequeño y necesitaba sus días para hacer sus cosas en otros lugares.

Un motivo personal

“Cuando pasa la boda yo no me puedo ir de luna de miel que nos hubiera venido muy bien. A mí me pasa algo personal, independientemente de lo de mi abuela, y me marca. No quiero que penséis que Omar ha hecho nada malo ni nada, es algo personal mío que me marca”, admitió sin dar más detalles sobre eso que le ocurrió.

“Por su parte lo que vi fue una relajación plena, cien por cien, que está estupendo y es lícito, yo también me relajé, pero yo tenía que tener algo más. Tenía que seguir la vida”, seguía insistiendo en el desequilibrio que había entre lo que quería cada uno.

Así que, poco le ha durado el matrimonio. Ahora habrá que esperar a ver qué versión de los hechos da Omar Sánchez que se casó sin saber las dudas que tenía su mujer el día de su boda.