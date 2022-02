Omar Montes emociona en ‘Idol Kids’ al darle la oportunidad a Laia Soler de cumplir su sueño

Laia Soler, una chica de 15 años de Barcelona, consiguió la promesa de poder cumplir su sueño y todo gracias a Omar Montes. La joven artista dejó claro desde que pisó el plató de Idol Kids que “mi sueño es subirme a un gran escenario y que todo el mundo cante mis canciones”.

En su vídeo de presentación explicó que “la música es un talento que he tenido desde siempre, desde que tengo memoria. Hace un par de años me subí a un escenario por primera vez y fue en ese momento, viendo al público, cuando dijo, ‘bua, quiero dedicarme a esto toda la vida’”.

“Creo que tengo madera de idol porque trabajo mucho, tengo talento y me curro mucho la personalidad y mi estética. Mi estilo a la hora de vestir sería gótico, hippy y perro flauta”, describía sobre sí misma.

Y tenía con una preocupación, “que el público me valore hoy porque represento un estilo original y entonces sé que no le voy a gustar a todo el mundo”.

En directo

Cantó un clásico de los ’90, Zombie de The Cranberries y lo hizo con nervios y con un potencial de voz que puso en valor el jurado.

Omar Montes le preguntó qué le inspira en la música. “Es expresar mis sentimientos, mis reivindicaciones, todo lo que quiero decir quiero que llegue a los demás”, explicaba. Y el de Pan Bendito le puso en el compromiso de cantar a capela algo suyo.

Ana Mena le dio luz verde. Pero Camela votó rojo para enfado de la parte femenina del duo que no estaba de acuerdo con lo que había votado su compañero que explicó que no le gustaba que los candidatos no cantasen con su propia voz y recordasen la voz del artista original.

Omar le dio luz verde también, pero se quedó a unas décimas en el voto del público para poder pasar a la siguiente ronda. Antes de abandonar el plató quiso explicar lo que significaba Zombie para ella.

“Esta canción habla de no darse cuenta de las violencias que están pasando a nuestro alrededor y esta canción la quiero dedicar a todas las personas que han sufriendo transfobia y esta canción va por ellas”, explicaba mientras se echaba a llorar.

Una promesa

Omar Montes se levantó de su silla para acercarse a ella y dedicarle unas palabras: “Nadie sabe mejor que tú lo lejos que puedes llegar, da igual que te den un voto en rojo o que te digan que por un diez por ciento no has llegado, tú tienes que luchar por ti y luchar por tus sueños. Tu sueño has dicho que era cantar en un escenario con una canción tuya. Bueno, pues yo me comprometo, te doy mi palabra de honor que yo, el próximo concierto que tenga en Barcelona, te vas a venir a cantar una canción tuya y la vas a cantar delante de 13.000 personas. No estés triste”.

Componiendo y defendiendo sus ideales ya la convierten en campeona y eso es lo que trató de transmitirla. No la volveremos a ver en Idol Kids, pero sí al lado de Omar (si cumple con su palabra).