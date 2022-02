Keith Moon, el legendario batería de The Who, tendrá su película biográfica

Ha ostentado el título de ser el segundo mejor guitarrista de la historia y es recordado por su corta pero intensa trayectoria. Keith Moon fue el guitarrista de The Who y llevó una vida de excesos, vivió deprisa y se ciñó a los mandamientos de su género musical: sexo, drogas y rock n' roll. El miembro de la banda inglesa también fue productor y actor, y todo lo que hacía lo hacía de forma salvaje.

Su compañero de banda, el vocalista Roger Daltrey, lleva décadas tratando de sacar adelante una película biográfica que ponga a Moon en el lugar que merece. No solo era un músico enérgico que contagiaba el ritmo desde sus baquetas, sino que además protagonizó algunas de las actuaciones más recordadas de la banda. Ahora, lo ha conseguido, y tanto Daltrey como el guitarrista de The Who, Pete Townshend, van a homenajear a su compañero como productores de un biopic.

Tan y como informa Variety, el proyecto ya se encuentra en una fase avanzada y se espera que el rodaje pueda comenzar este verano en Reino Unido. Aún no se ha informado sobre los actores que darán vida a Moon ni al resto de los miembros de la banda. Lo que sí sabemos es que estará dirigida por Paul Whittington, responsable de algunos capítulos de The Crown, y escrita por Jeff Pop, nominado al Oscar por Philomena.

Todo apunta a que la película se llamará The Real Me, cuyo nombre se desprende por la segunda canción de Quadrophenia, álbum lanzado en 1973, y recordado como uno de los trabajos más importantes del músico.

Keith Moon se ganó por derecho propio un lugar entre las leyendas de la batería por su trabajo en The Who. Nació en el seno de una familia humilde en 1947, con un padre mecánico y una madre limpiadora. Pasó toda su adolescencia tomando clases de electricidad, pero pronto se desvió del camino y descubrió aquello que más le gustaba: salir y emborracharse con sus amigos. Un grave problema de adicción a las drogas y al alcohol le llevó a morir por sobredosis con solo 32 años.

Comenzó a tocar con el grupo The Beach Combers a principios de los años 60, influido por la música de los Beatles. Keith Moon destacó como uno de los baterías más virtuosos de su generación, y convirtió en un sello de identidad la práctica de destrozar la batería en el punto más álgido de sus conciertos. Esa personalidad destructora la llevó también a las habitaciones de los hoteles en los que se hospedaba y a los coches que conducía, algo que le llevó a permanecer herido en hospitales en multitud de ocasiones.

The Who - My Generation - LIVE (1967)

En 1965, The Who publicaron Anyway, Anyhow, Anywhere, que fue un éxito ya que se situó entre los 10 mejores temas de ese año en Inglaterra. Pero sin duda, su mayor éxito y el que les puso en el mismo nivel de popularidad que otras bandas como The Kinks o The Rolling Stones fue My Generation.