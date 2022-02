Camila Cabello, Cardi B y más VIPs enloquecen con el embarazo de Rihanna

Es la noticia de la semana y, si nos apuráis, de lo que llevamos de 2022. Rihanna y Asap Rocky serán padres de un bebé que nacerá este verano según desvelaron en un posado callejero en el que la cantante de Barbados presumió de barriguita. Un notición que ha llenado de amor las redes sociales.

Porque Camila Cabello, Cardi B, Khloé Kardashian, Lizzo, Zara Larsson o Paris Hilton han celebrado la llegada del futuro bebé mandándole todo su amor a la pareja feliz que muy pronto se convertirán en una de las familias más glamouras de la industria musical.

Cardi B fue una de las primeras en felicitar a Rihanna a través de las redes sociales. Un sencillo mensaje que expresa la alegría de una madre y compañera de profesión hacia una de las estrellas más importantes del panorama mundial: "OMG!!!! Congrats @balgalriri" (Oh dios mío. Felicidades Rihanna) escribió junto a un listado casi infinito de emojis de corazones.

Lizzo no se quedó atrás en su felicitación a través de su perfil oficial en Twitter. Visiblemente emocionada escribía en letras mayúsculas: "IM SO HAPPY FOR RIH N ROCKY CONGRATULATIONS AHHHHHH" ("ESTOY TAN FELIZ POR RIH Y ROCKY. FELICIDADES AHHHH").

Khloe Kardashian ha sido algo más moderada pero no ha dejado pasar la oportunidad de felicitar a la feliz pareja: "Esto me hace tan feliz" escribía la celeb junto a la fotografía del embarazo y un emoji de un corazón púrpura. Lo mismo puede decirse de Zara Larsson que ha escrito "OMG Rihanna" ("Oh dios mío Rihanna"). Quien se ha rendido a Rihanna es Camila Cabello con su comentario: "She is a work of art. @badgalriri. congratulations!!!!!!" ("Ella es una pieza de arte, Rihanna. Felicidades").

El mensaje más extenso ha sido el de Paris Hilton: "Congratulations Queen! So happy for you @badgalriri You look so beautiful and are going to be an amazing mother. Celebrating you and @asaprocky and your precious baby on the way" ("Felicidades reina. Tan feliz por ti Rihanna. Estás tan guapa y vas a ser una madre alucinante. Celebrando que tú y Asap Rocky tenéis a vuestro precioso bebé en camino".

Estamos seguros de que Rihanna va a ser una madre maravillosa y que a ese bebé no le va a faltar de nada. Y es que la estrella es una de las artistas con más dinero del mundo.