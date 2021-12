Rihanna y los rumores de embarazo que la acompañan desde hace una década

No ha habido año en la última década en el que no hayan aparecido rumores de embarazo en torno a Rihanna. Y este 2021 que estamos a punto de despedir no iba a ser una excepción. Se ha hecho de rogar pero por fin están aquí. Las últimas imágenes de la intéprete en Barbados han sido clave para la prensa rosa.

Ya durante el episodio más polémico de toda su carrera, la agresión sufrida por Chris Brown, se especulaba con la posibilidad de que Riri fuera a tener un bebé. Y los titulares no confirmados han seguido sus huellas allá donde la artista fuera.

Hubo un tiempo en el que Rihanna aparecía en todo evento, portada o titular del día. Hubo, incluso, algo de saturación de verla en todos lados. Pero luego, llegó un momento en el que se retiró a un segundo plano y se dedicó a su papel de empresaria. Una circunstancia que no ha evitado que se siguiera intentando adivinar sin acierto su maternidad.

Por su vida han pasado hombres de mucha fama y popularidad como el multimillonario saudí Hassan Jameel, el rapero Drake o su actual pareja: Asap Rocky. Y precisamente de esta relación estarían atando cabos los medios de comunicación que han analizado al detalle la posible barriga de embarazo de la cantante de Barbados.

Una incipiente barriguita que ha hecho pensar que tal vez lo del embarazo no sea algo tan descabellado. Ella siempre se ha mostrado firme defensora de las mujeres con curvas y en el caso de confusión seguro que no se sentirá ofendida porque alguien haya confundido su panza de ébano con un posible embarazo. Lo suyo es un cuerpo con curvas que ha enamorado a millones de personas y que no ha perdido ni un ápice de atractivo ni sensualidad ahora que ha aumentado.

Rihanna estuvo en Barbados para ser homenajeada como heroína nacional de su país natal y su ajustado vestido ha disparado los comentarios de miles de seguidores y cientos de medios que se pregunta si la cantante de 33 años estaría esperando su primer bebé con el rapero A$AP Rocky, con quien mantiene una relación. El hecho de que no parase de posar con las manos en su abdomen ha disparado las especulaciones.

Una fuente del sitio web MTO News mencionó que RiRi no permite a sus empleados fumar en su casa: "A los empleados se les dijo en casa que no está permitido beber ni fumar. Rihanna está embarazada y quiere tener a su bebé en un ambiente saludable".

De momento la artista no ha dicho ni sí ni no. Si lo está, ¡enhorabuena! Y si no lo está, ¡enhorabuena también por ese cuerpazo!