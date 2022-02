El tatuaje que más significa para Sebastián Yatra

Sebastián Yatra acaba de presentar su nuevo álbum de estudio, Dharma. Un proyecto muy importante tanto en su carrera discográfica como en su vida personal hasta el punto de que se ha hecho el tatuaje que más significa para él como artista que le ha llevado a lo más alto de las listas.

"Un mensaje que estoy dispuesto a llevar conmigo toda la vida" publicó en su perfil oficial de Instagram mostrando el vídeo en el que se realizaba el tatuaje con la palabra Dharma y que ha generado miles de interacciones y likes en las últimas horas.

En la muñeca de la mano derecha lucirá para siempre la palabra con la que ha bautizado a su nuevo disco de estudio: "Queeee. Oh my god. Me encanta. Muchísimas gracias. Es alucinante. Les dije que lo vería mejor que nunca. Sale hoy a media noche mi tercer álbum, con todo el amor para ustedes" cuenta Sebastián Yatra visiblemente emocionado con su nuevo tatuaje.

Dharma es mi tercer álbum de estudio. El 28 de enero, después de tres años sin lanzar un disco podrán escucarlo. Es bonito para mí porque cada una de las palabras que escribí para este proyecto resuena dentro de mí... con lo que soy y lo que fui; todo lo que viví y experimenté en estos últimos años. No es un álbum de canciones, sino de nombres y apellidos. Tampoco es un álbum de género, porque eso del género lo olvidé hace mucho tiempo. Sólo me enfoqué en hacer lo que sentía con los ritmos y armonías que transmitieran LA VERDAD de la historia que quería contar. Es una obra honesta donde abro mi corazón más que nunca.

Rodeado de su equipo de trabajo a los que recomienda tatuarse Dharma en grande en el pecho (o en la espalda, como le bromea uno de sus asistentes) ha presumido de su nueva piel. La identificación con su obra musical es máxima y la ha compartido con todos sus fans: "Cada letra e historia les pertenece ya a ustedes. Ojalá alguna te pueda sanar, enfiestar, emocionar..."

"La palabra dharma significa la aceptación de la realidad. Cuando estamos tristes muchas veces buscamos salir de esa tristeza lo más rápido posible… y eso nos causa ansiedad. Cuando estamos felices, nos la pasamos preocupados pensando en cuándo se acabará esa felicidad… lo cual nos quita la paz. En nuestro Dharma simplemente aceptamos cada emoción y acontecimiento por lo que es y comprendemos que la vida no es una fiesta constante, sino un conjunto de estados emocionales y sensaciones por las que transitamos" explicó en su cuenta en Instagram.

Yatra se ha atrevido con nuevos géneros musicales y se ha superado a sí mismo en cada una de las canciones. Dharma nos enseña mucho más allá de sonidos y letras bonitas. Se trata del reflejo personal del colombiano. Así que no nos extraña que, en los últimos años, se haya convertido en uno de los mejores artistas del panorama musical.