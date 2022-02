Doja Cat cancela su actuación en los Brits por COVID-19

La pandemia sigue cambiando los planes de nuestros artistas. Adele ha anunciado la cancelación de su actuación en los Premios Brits de este año. Los melómanos británicos tendrán que esperar, por tanto, para disfrutar de la voz de la artista sobre el escenario. Pero no es la única.

Otra que se ha retirado de la lista de confirmados es Doja Cat. La rapera ha dado la noticia a través de sus redes sociales. Allí ha aclarado la razón por la que no asistirá a su cita con sus fans del Reino Unido.

"Desafortunadamente, debido a los casos de COVID en mi equipo, no actuará en los Brits. Mi equipo y yo hemos ensayado durante semanas y aunque hayamos tenido precaución, muchos miembros de mi equipo (ambos dentro y fuera del escenario) han dado positivo en COVID. Simplemente no es seguro para nosotros seguir ensayando juntos y ponernos en peligro. Qué ganas de actuar para mis fans británicas tan pronto como pueda. Cuidaos", ha dicho la rapera. Hemos de recordar que ella ya pasó el COVID en diciembre de 2021.

La noticia ha revolucionado a sus fans por completo. La gran mayoría ha apoyado la decisión de la artista para, tanto su protección como la de su equipo y del resto de asistentes a la gala. "La seguridad de todos es más importante que una actuación", dice uno de sus fans.

Los que de momento sí estarán sobre el escenario del London O2 Arena son Ed sheeran, Liam Gallagher, y más. Algunos de ellos también forman parte de la lista de nominados junto a Olivia Rodrigo, ABBA, Lil Nas X, entre otros. La gala tendrá lugar el 8 de febrero a partir de las 21:00 en España. El humorista Mo Gilligan será el encargado de conducirla y de encargarse de que los espectadores vivan un evento único.

De momento se desconoce si buscarán un sustituto o sustituta para Doja Cat en la lista de actuaciones confirmadas. Para Adele se podría estar barajando la idea de incluir a Sam Smith o Dua Lipa.

Nuestra protagonista está de enhorabuena tras el estreno del videoclip de Get Into It (Yuh), un tema incluido en su tercer álbum de estudio Planet Her que marcó el 2021 de Doja. Ahora solo queda esperar para saber cuál será su próximo paso o era musical, y si visitará a sus fans del Reino Unido tan pronto como asegura.