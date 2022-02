Beatriz Luengo y Yotuel Romero ponen música a su historia de amor en ‘GPS’… y van más allá

Beatriz Luengo es una de esas artistas que no se conforman con hacer lo estándar. Siempre busca una manera de darle la vuelta a todo y encontrarle el alma y la magia que hacen de cada cosa que hace algo especial. Y más si le acompaña en la aventura Yotuel Romero, su chico. No hay más que ver cómo lo han petado con Patria y Vida. Lo ha vuelto a hacer con GPS, la canción que lanzan este 3 de febrero.

“La gente me pregunta cada día cuál es la clave en nuestra relación, me preguntan cómo se consigue durar tanto tiempo, trabajar juntos, apoyar nuestros sueños y nuestras luchas, ser equipo, pero a la vez ser tan independientes… y yo creo que la razón es que decidimos amarnos sin esperar nada el uno del otro, creo que si primero esperas algo de alguien jamás conseguirás amarle porque difícilmente será exactamente lo que tú quieres y de la manera que quieres, pero te perderás un montón de cualidades que no esperabas y que no sabías que existían”, escribía en sus redes sobre esta canción y su manera de entender el amor.

Ella y Yotuel se conocieron en el rodaje de Un paso adelante y desde entonces no se han separado. Han tenido dos hijos y se han casado dos veces en Las Vegas y desprenden amor cada vez que se miran el uno al otro.

La clave de una relación

“Para mi esa es la clave, que no existió ninguna expectativa de durar toda la vida, no dibujamos una pareja perfecta simplemente decidimos amarnos y besarnos sin muchas preguntas”, asegura sobre lo que a ellos les ha funcionado.

Ahora lo han convertido en canción. “Escribimos este tema juntos en modo autobiográfico una tarde de guitarra y recuerdos, ese GPS que nosotros le llamamos al hecho de que la vida nos juntara y que a pesar de tratar de huirnos nos hizo encontrarnos una y otra vez”, explica.

Y como no era suficiente una canción, han querido añadirle un plus a este lanzamiento del que ya hemos podido ver el primer capítulo.

Más que una canción

“Con motivo de la salida de la canción decidimos regalar una historia de amor al mundo y cumplir el sueño a una pareja. Me emocioné leyendo las miles de historias que llegaron, en mitad de la emoción llegó el Covid y con él la imposibilidad de viajar… cuando de repente nos llega esta historia que os daremos a conocer a lo largo de estos 3 capítulos y que identifica a cualquiera que haya tenido que enfrentarse a miles de dificultades pero donde el amor vence: enfermedad, aprender un idioma, la barrera económica, la timidez… Espero que os emocione como a nosotros. En memoria de Raúl, un luchador que nos dio una lección de vida”, compartía sobre este nuevo proyecto.

Esta misma semana nos podremos sumergir en esas historias de amor, porque está demostrado que existe.