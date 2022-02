Arranca la gira Diversión‘22 de Pignoise y lo celebran con este vídeo

Pignoise ha estrenado los primeros escenarios del 2022. Lo que quiere decir que... ¡su gira Diversión'22 ya ha empezado! Y la ciudad afortunada de darles la bienvenida ha sido Málaga, el pasado 28 de enero en la sala París 15. Por eso, el trío madrileño lo ha celebrado con un detalle muy bonito en redes sociales.

Como homenaje a su regreso a los conciertos, la agrupación ha compartido con todos sus seguidores un vídeo que resumía la noche del primer concierto del tour. Y por lo que se puede ver, han regresado con todas las energías del mundo. "Málaga os dejamos un resumen del concierto del pasado viernes. ¡Fue increíble!", escribe el grupo. Con el tema de Huesos de fondo, los fans pueden ver como los artistas y la gente disfrutaban como nunca el momento. Sin duda, este clip nos ha puesto los dientes largos y ahora tenemos muchas ganas de que llegue el día esperado para verles en directo.

La reacción de los fans tampoco ha sorprendido mucho. Gran parte de ellos que asistieron al concierto recuerdan el gran momento entre comentarios de nostalgia. Mientras que otros fans anhelan a que llegue su oportunidad de verles. "Lo repetiría mil veces", decía una fan. "Los pelos de punta que ganas de veros en Granada", decía otro.

Próxima parada: Coruña

Ahora, los fans gallegos están a punto de recibir a Pignoise el próximo 4 de febrero. ¡En tan solo 3 días! Y será en la sala Inn Club de Coruña donde el público podrá disfrutar de su noche de buena música y diversión. Después, Granada y Valencia serán las otras dos ciudades que recibirán a la banda en febrero.

Mientras, los demás tenemos que seguir esperando a que llegue nuestra ocasión. Y cuando llegue habrá que aprovecharla al máximo, ya que este viaje de emociones terminará el próximo 13 de mayo en Burgos. Asimismo, no debemos de olvidarnos de la oportunidad de ver a Bombai, quienes serán los teloneros de Pignoise e irán calentando la pista con varios de sus temazos, como Hawaii, Solo Si Es Contigo, Tú Me Has Cambiado o Robarte El Corazón.

Tal y cómo informamos desde LOS40 sobre esta gira, las entradas se pueden adquirir a través de doctormusic.com y entradas.com. ¡Así que esperemos que no te quedes sin ninguna!