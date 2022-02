Andrea Duro sobre las últimas fotos de Óscar Casas sin camiseta: “Pero, pero, pero…”

Dicen que vamos a tener el febrero más cálido de las últimas dos décadas y puede que algo tenga que ver Óscar Casas que está claro que sabe cómo subir la temperatura. El actor ha vuelto a demostrar que se trabaja, y mucho, su cuerpo.

Ha compartido una serie de fotografías en las que podemos verle sin camiseta. Vestido con un traje que deja ver perfectamente la tableta que tiene por abdominales.

Se trata de unas fotos que le ha hecho Steven Benhard y que Óscar ha acompañado con una sola frase: “just a lit tipsy”. Sí, esto de acabar y empezar el año en Nueva York ha influido en el idioma que utiliza en Instagram. “Solo un poco borracho”, en unas imágenes que no han dejado a nadie indiferentes.

Primeras reacciones

Los primeros en reaccionar, han sido, como siempre, sus hermanos que siempre están al quite de cada cosa que publica para mostrarle su total apoyo.

Christian Casas: Ouuuu mamaaaa…. 🔥🔥

Sheila Casas: Brutal!!! 🔥🔥

Pero no han sido los únicos, son muchos los que han dejado sus comentarios de asombro y han flipado con las fotografías, algunos, bastante conocidos.

Adriana Torrebejano: Venga hasta luego

Paula Gallego: 🤘🏼

Ignacio Serrano: Cuchame ahora voy con el queso pa rayar en esos abdominales

Andrea Duro: Pero, pero, pero…

Desde luego, lo que sí sabemos es que es un cuerpo que ha dejado de disfrutar Begoña Vargas, la chica con la que rompió el pasado septiembre. Ahora, que todos sepamos, se encuentra soltero y disfrutando de Nueva York después de haber pasado la Navidad con su familia.

No es la primera vez que posa con el torso al aire, pero no por eso, deja de llamar la atención. Está claro que hay mucho trabajo detrás para poder lucir esos abdominales y hay que lucirlos. No es de extrañar que se hayan multiplicados las llamas de fuego en sus comentarios.